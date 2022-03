Pedro Scooby faz análises sobre BBB 22: ‘não quero nunca mais’

Emparedado ao lado do aliado, Paulo André, Pedro Scooby refletiu sobre a participação dele no BBB 22. Durante a noite desta segunda-feira (28), o brother acredita que existem situações que foram feitas para serem vividas somente dentro do reality.

“É exatamente aquilo que o Tadeu Schmidt falou: ‘Tem coisas que você só vai viver aqui’. Tem coisas que só funcionam se foram vividas aqui dentro. Elas só servem para ser vividas aqui”, começou o surfista.

Ele acredita que a passagem pelo programa foi de muito aprendizado. “As situações que eu vivo aqui, eu não quero nunca mais viver na minha vida, numa outra situação. Elas só servem para serem vividas aqui. Acredito que até aprendi algumas coisas aqui. Acho que é um lugar em que você olha muito para dentro de você também”, ponderou.

Leia mais sobre BBB no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias