Pedro Scooby revela que Luana Piovani motivou sua entrada no ‘BBB 22’

Pedro Scooby fez mais uma revelação sobre os bastidores de sua entrada no “BBB 22” e contou que Luana Piovani teve papel fundamental para aceitar o convite e participar do reality show.

“Tive que organizar tudo com a mãe deles. Queria também agradecer à mãe das crianças. Luana, obrigado por ter ajudado, por ter compreendido eu ter feito essa escolha e de alguma forma ter ajudado nessa escolha também”, iniciou durante a gravação do podcast do líder nesta terça-feira (8).

“Acredito que agora você esteja com as crianças, espero que vocês estejam dando muito amor para as crianças”, completou.

O surfista ainda relembrou os momentos em que quase desistiu de entrar no ‘BBB’. “Cada escolha é uma renúncia. Eu fiquei pensativo porque bateu tantas vezes na porta e eu não quis vir. Se estava batendo de novo era porque eu tinha que estar aqui dentro, viver essa experiência, e eu aceitei”, contou.

“Acho que um dos motivos pelos quais eu estou aqui seria para as pessoas poderem me conhecer, não só como é o surfista, mas como é o Pedro Henrique pessoa, como ser humano. Espero que eu esteja conseguindo passar o que eu penso, o que eu sou”, finalizou.

