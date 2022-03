Pela 57ª vez, ex-BBB Paulinha ganha na loteria

Foto: Reprodução/Instagram

A sorte continua para a ex-BBB Paulinha Leite. No último sábado (19), ela faturou R$ R$ 35.454,28 no sorteio da Mega-Sena. As dezenas do concurso 2.646 que saíram nas bolinhas foram: 02 – 43 – 07 – 52 – 24 – 56. Este é o 5º prêmio mais alto da loteria dado pela Caixa Econômica Federal.