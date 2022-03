‘Pelo amor de Deus, devolvam meu Twitter’, pede Safadão após ter perfil invadido

Wesley Safadão levou na esportiva a invasão hacker em seu perfil do Twitter na madrugada desta quarta-feira (23).

Após divulgar um comunicado tranquilizando os fãs sobre a situação, o forrozeiro brincou com o ataque. “Já disse pra ele que esse negócio de botar a senha 1, 2, 3, 4, 5 tá vendo o que é que deu”.

Segundo o artista, suas senhas nas redes sociais costumavam ser fáceis para que ele não esquecesse. A tática, no entanto, terá que ser mudada para evitar novas invasões.

“Gente, eu esqueço as minhas senhas tudo, aí eu boto as senhas tudo fácil. Hackearam meu Twitter, postaram um monte de bagaceira no meu Twitter essa madrugada, mas a gente já está resolvendo isso, vai dar tudo certo. Pelo amor de Deus, os hacker, devolvam meu Twitter”.