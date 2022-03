Penedo consolida condição de cidade realizadora de grandes eventos

Estrutura hoteleira, serviços e controle da pandemia de Covid atraem investimentos

Decom PMP

Penedo é uma cidade pronta para receber eventos de grande porte, condição gerada por avanços na estrutura do município que amplia a oferta de leitos de hospedagem, tem excelente rede de serviços instalada (bancos, farmácias, bares, restaurantes) e também se destaca pelo controle da pandemia de Covid-19.

O trabalho que une o poder público municipal e a iniciativa privada impulsiona a geração de emprego e renda, uma das plataformas da administração do Prefeito Ronaldo Lopes que tem apoio fundamental do Governador Renan Filho, responsável por melhorias incontestáveis na malha viária de Alagoas, inclusive rodovias de acesso a Penedo.

Com todas as condições favoráveis e infraestrutura adequada para atender a demanda, a cidade história recebe novos atrativos, a exemplo da primeira etapa alagoana de velocross, esporte radical que trouxe motociclistas para competir no circuito cuja pista foi viabilizada por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSP) e a estrutura de apoio ao público e organizadores cedida pela Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude.

O apoio da Prefeitura de Penedo é fundamental para aquecer a economia da cidade que registrou aumento na taxa da ocupação dos leitos neste último final de semana. Isso significa mais pessoas consumindo em setores do comércio e de serviços, inclusive no próprio espaço do evento esportivo, onde comerciantes locais de bebidas e comidas também trabalharam, inclusive ambulantes.