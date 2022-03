Penedo inicia reforço contra Covid para adolescentes com baixa imunidade, gestantes e puérperas

Decom PMP

A campanha de combate ao coronavírus em Penedo avança com o início da aplicação da dose de reforço para a faixa etária de 12 a 17 anos.

A partir de quarta-feira, 09, adolescentes com baixa imunidade biológica (imunocomprometidos), gestantes e puérperas já podem se dirigir aos postos fixos de vacinação da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS).

A vacina contra Covid está disponível em Penedo no ginásio da Escola Estadual Ernani Méro de segunda à sábado, das 8h às 16h; e no Theatro Sete de Setembro, também de segunda à sábado, das 7h às 13h.

Além do cartão de vacina e do RG, adolescentes imunocomprometidos, gestantes ou puérperas precisam levar encaminhamento médico para concluir seu esquema vacinal e devem ter recebido a segunda dose no intervalo mínimo de quatro meses.

Campanha de Vacinação

Até o início desta semana, a campanha de vacinação contra Covid-19 desenvolvida pela SEMS Penedo já administrou mais de 98 mil doses (98.153) na população.

Deste total, 46.565 são penedenses atendidos com a primeira dose, sendo 3.044 da faixa etária de 5 a 11 anos, 4.910 do público adolescente (12 a 17 anos) e 38.611 pessoas com 18 anos ou mais.

A segunda dose do imunizante que salva vidas e reduz a gravidade para casos de contágio por Covid já foi aplicada em 38.244 penedenses, sendo 273 crianças, 3.899 adolescentes e 34.072 adultos.

Como reforço, 13.344 doses de vacina contra Covid-19 foram aplicadas em Penedo até segunda-feira, 07 de março.

Texto Fernando Vinícius