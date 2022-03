Penedo realiza Fórum Comunitário do Selo Unicef para ações até 2024

Decom PMP

Penedo é certificado pela ONU com o Selo Unicef, sigla que identifica o Fundo das Nações Unidas para Infância, órgão que avalia as políticas públicas direcionadas para crianças e adolescentes.

Desde 2017, a entidade internacional reconhece a assistência para esse público em Penedo e apenas em mais 13 dos 102 municípios de Alagoas, habilitação renovada em 2021 e que certamente renderá a manutenção do Selo Unicef devido aos resultados efetivados na administração do Prefeito Ronaldo Lopes.

Os avanços da gestão Crescendo Com Seu Povo foram divulgados nesta quinta, 10, durante o Fórum Comunitário do Selo Unicef realizado no Theatro Sete de Setembro, sob coordenação de Darlene Nonato, assistente social e articuladora local do Selo Unicef para 2021-2024.

Além da apresentação do plano de ações do município para o quadriênio, o fórum reuniu representantes da Prefeitura de Penedo, do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente, da Polícia Militar e de associações de moradores para apresentação de propostas para políticas públicas da infância e adolescência.

Na prática, o panorama atual em Penedo já é melhor do que o início de 2021. Em meio à pandemia e ainda sem vacina para a população, o governo Ronaldo Lopes atuou de forma descentralizada, intensificando ações de busca ativa que viabilizaram a inclusão de mais famílias de baixa renda em programas e benefícios sociais, conforme dados apresentados pelo Secretário de Desenvolvimento Social e Habitação, Rafael Ferreira.

Somente por meio do Programa Criança Feliz, Penedo ampliou o número de mães de crianças com até 3 anos de idade para o dobro da meta. “Quando assumimos eram 200 beneficiadas, hoje já temos mais do que o dobro e com isso conseguimos com o Ministério da Cidadania mais uma equipe para o Criança Feliz”, informou o gestor da SEMDSH Penedo.

Na educação, a rede pública municipal iniciou o ano letivo do ano passado com mais oito mil estudantes matriculados e encerrou com evasão escolar praticamente zerada (0,2), um dos indicadores analisados pelo selo Unicef.

Além disso, as escolas e creches da Secretaria Municipal de Educação são de estrutura excelente, com merenda de qualidade servida regularmente, material didático e fardamento distribuído, docentes capacitados e transporte escola regular que atende inclusive alunos e alunas da rede pública estadual.

Na saúde, o Unicef avalia dados relacionados com gravidez na adolescência e a vacinação rotineira da contra sarampo, rubéola, caxumba e varicela (vacina tetra viral), ambas com propostas encaminhadas para melhorar os índices atuais.

O Fórum Comunitário do Selo Unicef também abriu espaço para apresentações culturais, inclusive do primeiro Núcleo de Cidadania de Adolescentes (NUCA) de Penedo, espaço que reúne adolescentes dos bairros Senhor do Bonfim, comunidade remanescente quilombola mais conhecida como Oiteiro, e Santo Antônio, popular Barro Vermelho.

“Penedo é uma cidade diferenciada em relação aos cuidados que temos com as nossas crianças e adolescentes, assim como do seu povo, principalmente dos que mais precisam de ações do poder público, e nós chegamos junto, atendemos da melhor forma possível porque é prioridade de nossa gestão”, afirma o Prefeito Ronaldo Lopes.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte