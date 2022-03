Penedo sedia primeira etapa da Copa Alagoana de Velocross

Decom PMP

Mais um grande evento esportivo movimenta setores da economia de Penedo, cidade que consolida sua condição de polo turístico em Alagoas.

Neste final de semana, motociclistas adeptos da modalidade velocross reúnem-se em Penedo para participar da 1ª etapa da Copa Alagoana de Velocross, competição que terá mais cinco provas ao longo do ano.

Com apoio da administração Crescendo Com Seu Povo, o circuito do esporte radical foi instalado nas imediações da subestação de energia elétrica localizada à margem da rodovia AL 101 Sul, na saída de Penedo para Piaçabuçu.

A entrada é gratuita, com orientação dos organizadores para a doação de um quilo de alimento não perecível que será repassado à entidade Mãos Que Abraçam.

Empreendedores do ramo de alimentação que atuam em Penedo irão trabalhar na área do evento que acontece no sábado, 05, e no domingo, 06. Hotéis e pousadas também já registram aumento de reservar e hospedagem confirmadas.

A realização de grandes eventos esportivos é uma nova realidade no município conhecido por seu patrimônio histórico e o rio São Francisco.