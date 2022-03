Penedo tem Dia D de vacinação contra Covid no centro da cidade

Decom PMP

A gestão Crescendo Com Seu Povo intensifica a proteção da população penedense contra o coronavírus.

A Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) realiza neste sábado, 19, o Dia D da campanha no centro da cidade.

O trabalho será concentrado no ponto fixo de vacinação que funciona no Theatro Sete de Setembro, para todos os públicos autorizados a receber o imunizante no Plano Nacional de Imunização (PNI).

O Dia D atenderá desde crianças com idade a partir do 5 anos até pessoas idosas, com primeira dose (D1), segunda dose (D2) e dose de reforço.

A assistência da Secretaria de Saúde de Penedo já administrou 101.432 doses de vacina até esta quinta-feira, 18, o que significa que mais de 80% da população vacinável já recebeu pelo menos a primeira dose da vacina que salva vidas.