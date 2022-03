Pensando em cursar Direito? Especialista listou 10 dicas importantes para seguir na carreira

Você é estudante e sonha em cursar Direito? Já passou no vestibular e quer seguir carreira na advocacia? Então é hora de focar em extrair o melhor da vida acadêmica, fazer muito networking e seguir as orientações de profissionais gabaritados no mercado de trabalho.

“O curso de Direito traz uma ampla variedade de opções profissionais, tanto para os que pretendem ingressar em carreiras públicas, quanto aos que vislumbram atuar de modo autônomo. Mas ouvir quem já atua na área e colocar em prática as dicas destes profissionais pode determinar o futuro”, explica a professora e mestre Luciana Chemim, coordenadora do curso de Direito do UniBagozzi, de Curitiba (PR).

Para quem está começando no mundo do Direito, vale a pena anotar as dicas que a coordenadora do UniBagozzi selecionou para os iniciantes. Acompanhe.

Invista no seu networking

A construção da sua rede de contatos profissionais começa na faculdade, com colegas e professores. Aproveite os semestres para conhecer pessoas, participe das atividades extraclasse, troque ideias com professores, entre em grupos de estudo, mas não deixe de lado os churrascos da turma. Afinal, no lazer também se cria vínculos!

Descubra no que você quer trabalhar

Pesquise, estude e defina a sua área de atuação. Lembre-se de combinar as suas afinidades com a realidade do mercado de trabalho.

Faça uma especialização

Estude, estude, estude. Faça uma, duas, três especializações, se puder, tente um mestrado, um doutorado, o céu é o limite. Todo estudo aprofundado em temas que contribuam com sua área de atuação é válido e trará segurança para você e para o cliente.

Esteja atualizado (a)

Acompanhe as decisões dos principais tribunais sobre sua área de atuação, leia artigos relacionados e esteja atento (a) às mudanças legislativas, faz toda diferença.

Planejamento estratégico é tudo!

Cursos de planejamento estratégico ou gestão de escritório são muito, mas muito importantes. Sobretudo se você pretende seguir carreira solo ou em sociedade, uma vez que aprender a gerir será crucial para o sucesso do seu empreendimento.

Aposte em cursos de mediação de conflitos

Um investimento certeiro são os cursos que envolvam métodos autocompositivos de solução de conflitos. Acredite, fará diferença na condução dos processos e no trato com os clientes.

Tecnologia é o canal

A pandemia acelerou um processo inevitável: o direito está virtual. Use e abuse dos softwares jurídicos e organize sua rotina, tarefas, andamento de processos, reuniões, audiências, planos de estudos, e o que mais for possível.

O código de ética precisa estar na sua vida

Carregue o código de ética em suas atitudes. Construir um nome hoje pode ser um processo mais rápido com a ajuda da tecnologia, das redes sociais, entre outros canais, como um blog. Apenas tenha em mente que processos disciplinares por infração ética podem custar uma carreira.

Aprenda um idioma

Ter fluência em outras línguas abrirá portas, já que a economia global está cada vez mais integrada e as distâncias mercadológicas reduzidas. Invista em inglês, espanhol, alemão…

Forme parcerias

Faça parcerias com colegas de outras áreas, aprenda sobre outras profissões e isto poderá ser útil nos processos e na interação com os clientes.

Para saber mais sobre Direito e a grade do curso, acesse https://unibagozzi.edu.br/cursos/direito/.

Fonte: Assessoria de Imprensa – Unibagozzi.

E então, gostou das dicas? Não deixe de ler também – Auxílio Brasil: usuários que entrarão em março não terão retroativo.