Perdeu a estreia de Pantanal? Saiba o que rolou no primeiro capítulo

As primeiras cenas de ‘Pantanal’ já entregavam: o remake da novela lançada há 32 anos entrará para a história das telenovelas. A trama, escrita desta fez por Bruno Luperi, estreou nesta segunda-feira (28) na TV Globo e de cara chamou a atenção dos telespectadores pela fotografia espetacular.

Perdeu a estreia de ‘Pantanal’? Não se preocupe. O iBahia preparou um resumo com os acontecimentos principais. Confira!

Fotografia: o grande destaque da novela

O remake de ‘Pantanal’ foi gravado no mesmo lugar da primeira versão da novela, escrita por Benedito Ruy Barbosa em 1990: o estado do Mato Grosso do Sul. E, ao que parece, a escolha foi certeira mais uma vez. O terreno fica a cerca de quatro horas da cidade mais próxima, Aquidauana e deixou os telespectadores boquiabertos com tamanha beleza.

Foto: TV Globo



O local dispensou até mesmo a construção de uma cidade cinematográfica no Rio de Janeiro e as cenas foram gravas todas lá mesmo, acredita? “Foram 12 caminhões para contemplar todo o material. Normalmente esses caminhões suportam 12 toneladas. Os veículos estavam bem cheios, então estimamos que tenha sido cerca de 144 toneladas de material. Tivemos que fazer o transbordo para caminhões 4X4 para levar para dentro do Pantanal”, relatou a gerente de produção Luciana Monteiro ao Gshow.

O esforço da produção valeu a pena. A fotografia da telenovela foi o assunto mais comentado pelos fãs no Twitter. e há quem acredita que uma premiação internacional está próxima.

“A fotografia dessa novela é sem igual, a mais linda que já vi em qualquer novela”, “Nem precisa falar que a fotografia da novela está perfeita né? e “Em menos de 20 minutos, pantanal se tornou simplesmente a que novela que detem a melhor fotografia da historia da teledramaturgia, O EMMY É SEU” foram algumas das avaliações do público.

Irandhir Santos: o “presente” da noite

Irandhir Santos deu um show de talento na pele de Joventino. Sem medir esforços, ele expressou bem a paixão do personagens pela terra e pelo gado. A atuação do artista ganhou destaque inclusive entre os internautas.

Foto: TV Globo



“Irandhir Santos consegue fazer qualquer papel com uma perfeição que meu Deus!”, “Simplesmente Irandhir Santos, um dos maiores atores brasileiro da atualidade, uma revelação do grandioso cinema Pernambucano” e “Irandhir Santos enche a tela e nem precisa abrir a boca. Que baita ator” foram algumas das reações dos telespectadores no Twiter.

A abertura “de milhões”

Sob a voz de Maria Bethânia, a abertura da telenovela foi de tirar o fôlego e também viralizou nas redes sociais. Além de preservar a música, que possui o mesmo nome da novela, ela também preservou a exibição de cenários naturais da região. Porém, as cenas de nudez, que representavam a transformação de Juma Marruá em onça, não foram colocadas na nova versão.

Confira abaixo:

Essa abertura na voz de Maria Bethânia arrepia de tão MARAVILHOSA! Quem também se apaixonou? ???? #Pantanal pic.twitter.com/ifbNB6tEO0 — TV Globo ???? (@tvglobo) March 29, 2022

Participações especiais

Um dos momentos mais marcantes foi a homenagem à versão original. Logo nas primeiras cenas, Paulo Gorgulho, que interpretou José Lucas há 32 anos atrás, faz uma participação especial e passou o bastão para Irandhir Santos.

A presença do “veterano”não foi a única participação especial do capítulo. Aos 19 anos, Drico Alves viveu José Leôncio na adolescência. O ator, que é lembrado pelo personagem Yuri e ‘A Força do Querer’, sofreu comparações para lá de divertidas ao vivenciar cenas de sexo na nova trama das 21hrs. “O que fizeram com o ‘nerd’ Goku de Glória Perez?”, questionou um dos fãs em publicação no Twitter.

Foto: TV Globo



O que esperar das próximas cenas?

Fotografia impecável, um elenco altamente capacitado e divulgação pesada por parte da TV Globo: o remake de ‘Pantanal’ tem tudo para ser um sucesso de audiência. Vale lembrar que a novela será dividida em duas fases. Na primeira, José Leôncio (Marcos Palmeira) se apaixona por Madeleine (Bruna Linzmeyer), que engravida do rapaz, mas decide fugir da cidade por não suportar a vida em constante contato com a natureza e leva o filho do casal junto.

A novela dá um salto de 20 anos na segunda fase. Após descobrir que o pai está vivo, Jove retorna para o Pantanal e vive uma relação conflituosa com o pai. O jovem vê a vida girar após se apaixonar por Juma Marrua (Alanis Guillen) que, segundo a lenda, se transforma em onça ao ficar com raiva, dom que herdou da mãe, Maria Marruá (Juliana Paes).

É fato que a trama não passará despercebida diante dos grandes fãs da teledramaturgia brasileira. O desafio é atrair a atenção dos telespectadores mais jovens, que sequer assistiram à primeira versão. Nos resta, portanto, aguardar às cenas dos próximos capítulos.

