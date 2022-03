Período Triássico: aquilo que você precisa saber

Período Triássico: um resumo completo sobre o período

O termo “Período Triássico” é utilizado para denominar a primeira fase da Era Mesozóica, com mais de 250 milhões de anos de idade.

O assunto é abordado por questões de história geral e de geografia dentro das principais provas do país dentro dos vestibulares e da prova do ENEM.

Dessa maneira, para que você consiga se preparar da forma correta, o artigo de hoje trouxe um resumo completo com tudo aquilo que você precisa saber sobre o Período Triássico.

Período Triássico: introdução

O Período Triássico aconteceu há mais de 250 milhões de anos e terminaria cerca de 50 milhões de anos depois, há 201 milhões de anos.

Com o fim do Período Triássico, o mundo conheceria o início do Período Jurássico, conhecido por ter sido o auge do período em que os dinossauros viveram sobre a Terra.

Período Triássico: nome

O Período Triássico foi assim denominado em homenagem às três rochas que caracterizavam o solo terrestre na época. Isso porque, durante esse período, o solo era formado por três rochas principais: o calcário marinho, o arenito continental e o arenito fluvial. Essas rochas seriam, posteriormente, encontradas em diversos continentes após a divisão da Pangeia.

O termo foi criado pelo geólogo alemão August von Alberti, em 1834.

Período Triássico: características

Dentre as primeiras características do Período Triássico, podemos destacar a existência de um único continente: a Pangeia. Na época, todos os continentes estavam unidos em uma só massa continental. A mesma começaria se dividir pouco tempo depois, dando origem aos diversos continentes que conhecemos hoje.

Ainda, podemos destacar também o aparecimento dos primeiros dinossauros no planeta, acompanhado por um grande aumento diversidade da fauna e da flora existentes no planeta.

Período Triássico: extinções

Nos períodos finais do Período Triássico, o mundo presenciou a extinção de mais de 20% de algumas espécies que povoavam a Terra. Dentre elas, podemos destacar principalmente a extinção que aconteceu entre os anfíbios.

Estudiosos já criaram muitas teorias de como as extinções poderiam ter acontecido. Podemos dizer que uma das mais conhecidas é aquela que afirma que um grande asteroide teria atingido a Terra na época, provocando as extinções.