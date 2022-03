Pernambucano Martins faz shows inéditos em Salvador e Feira de Santana

O cantor e compositor pernambucano Martins faz apresentações em Salvador e Feira de Santana no próximo fim de semana pelo projeto Cores & Cantos, uma realização da RUFFO Marketing Cultura e Arte. O primeiro show é em Feira de Santana na sexta-feira, 1º, na Casa Noise. Em Salvador, o artista mostra seu trabalho no dia seguinte, sábado (2), às 20h no Teatro SESI Rio Vermelho.

Os shows contam com a participação da cantora meio baiana meio pernambucana, Joana Terra, que ano passado lançou o álbum autoral, Feito Raio, com oito canções cheias de brasilidade e lirismo.

Ainda este ano, Martins lança dois álbuns: Almério & Martins, gravado ao vivo, e também o seu segundo álbum solo. Com apenas 30 anos, o artista vem conquistando cada vez mais espaços no cenário nacional. Lançou seu primeiro CD em dezembro de 2019, pela Deck Discos e, em 2020, apresentou-se no Festival RECBEAT, além de realizar shows no Carnaval do Recife e estrear o show Almério & Martins, em parceria com esse artista reconhecido pela cena nacional.