Personagem morre em ‘Pantanal’ e deixa Maria Marruá devastada; saiba quem

No segundo capítulos de “Pantanal”, Maria Marruá (Juliana Paes) sofrerá uma grande perda na trama. A personagem ficará desesperada após a morte de seu terceiro filho, Chico (Túlio Sterling), que será assassinado em um conflito de terras. As informações são do “.”.

Gil (Enrique Diaz), marido de Maria, se juntará ao filho para enfrentar o dono das terras que fez uma proposta longe do esperado pelos trabalhadores. Logo depois da recusa, os dois sairão para ajudar um vizinho, nesse momento o rapaz será morto.

“Ocê levô ele de mim, Gil! Ocê levô ele de mim”, gritará Maria desolada com a perda do filho. Após ver o desespero da mulher e sentir a dor de perder o filho, o homem irá atrás do dono das terras: “Ocê matô o meu filho”.

Foto: Reprodução/TV Globo

Gil atirará contra o ganancioso: “O dotô lutô por toda aquela terra e, agora, vai precisá só de sete parmo!”. Após o crime ele fugirá com Maria para o Pantanal.

“Não aguento mais chorá nessa vida”, dirá a mulher. “Parece que esse mundo inteiro tem dono!”, responderá Gil. “Quem sabe a gente não podia se embrenhá pelos meio desse mato…”, soltará ele.

