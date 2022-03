Pet e café? Conheça a cafeteria que será ambiente para a adoção de gatos órfãos

Pesquisas indicam que o mercado brasileiro é o maior consumidor de café do mundo. Agora você imaginou tomar um café enquanto brinca com gatinhos órfãos? Bom, essa é a ideia da empresária Clarissa Rios, de 31 anos, dona da Cafeteria Café Gateiro, local que será inaugurado no dia 9 de abril, em Salvador.

O custo para a entrada no gatil é de R$ 8 a cada 15 minutos, com horário de funcionamento de terça a domingo, das 9h às 19h. A taxa é revertida em contribuição para a compra de ração, areia e doação. Aqueles que consumirem na cafeteria tem visitação liberada.

A iniciativa conta com o apoio da rede de proteção “Adote 1 gato de rua“, que faz a triagem dos animais com os primeiros cuidados. Após o acolhimento e castração, os pets que já estiverem aptos seguem para o Café Gateiro.

Como uma boa amante de gatos e café, a empresária fala que o objetivo do projeto é criar um ‘match’ entre a pessoa que visita o gatil e o animal. “Com conexão e intimidade com o bichinho, a adoção se torna uma consequência”, disse.

Clarissa fala que o projeto surgiu no Japão há um tempo e chegou ao Brasil através das capitais do Rio de Janeiro e São Paulo. “Estive em um [gatil] lá no Rio e me apaixonei, quis trazer a experiência pra cá”, conta.