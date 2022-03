Petrópolis: sirenes voltam a tocar por conta de chuva forte na região neste domingo (20)

Após um temporal catastrófico atingir Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, no mês de fevereiro, na tarde deste domingo (20) voltou a chover forte na região. Segundo informações da Defesa Civil, um segundo toque de sirenes foi acionado para mobilizar a população em áreas de risco.

De acordo com o g1, a Defesa Civil informou que em menos de 1 hora já foram registrados 70 milímetros de chuva. Por conta do risco, a recomendação é para que a população das áreas se desloque para locais seguro.

Ao todo, cerca de 19 pontos de apoio estão estruturados por toda a cidade e são alternativa para quem precisar sair de casa. Na cidade, a Rua Coronel Veiga já está com o tráfego bloqueado no trecho entre as Duas Pontes e Ponte Fones, em função de inundação por conta da forte chuva.