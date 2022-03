PGE encerra inscrições para concurso no dia 25 de março

Para quem busca a oportunidade de se estabilizar, o concurso da PGE (Procuradoria Geral do Estado) do Rio de Janeiro pode ser uma ótima opção.

Nesse sentido, o edital continua com inscrições abertas até o dia 25 de março, com vagas para níveis diferentes. Isto é, serão:

19 vagas para o cargo de Analista Contábil

17 vagas para o cargo de Analista de Sistema e Métodos

296 vagas para Analista Processual

158 vagas para Técnico Processual

Portanto, tratam-se de 3 cargos para candidatos com ensino superior e 1 cargo para aqueles que possuem ensino médio completo.

Entenda melhor, abaixo, cada um destes cargos.

Como são as vagas de Analista Contábil da PGE?

Primeiramente, é importante lembrar para quem se destinam estas 19 vagas. Tratam-se de cidadãos com diploma, de conclusão de curso de nível superior em Ciências Contábeis e registro no órgão de classe.

Desse modo, aqueles que passarem no concurso da PGE, atuarão com:

“Atividades que envolvem supervisão, planejamento, coordenação, controle e execução especializada, em grau de maior complexidade, ou execução, sob supervisão superior, de trabalhos relativos à administração financeira e patrimonial, contabilidade e auditoria, compreendendo análise, perícia de balanços, cálculos judiciais e laudos periciais contábeis, e outras atribuições compatíveis com sua especialização.”

Além disso, a remuneração inicial será de R$ 6. 443,85, com uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Quem serão os Analistas de Sistemas e Métodos?

Antes de tudo, é importante lembrar que estas vagas se destinam a quem possui diploma, de conclusão de curso de nível superior nos seguintes cursos:

Análise de Sistemas

Ciência da Computação

Processamento de Dados

Engenharia da Computação

Dessa forma, estes profissionais irão atuar com:

“Atividades que envolvem criatividade, supervisão, orientação, coordenação, planejamento, execução especializada, em grau de maior complexidade, ou execução, sob supervisão superior, compreendendo a implantação de projetos de sistemas, definição e avaliação de arquivos, rotinas, programas e sistemas, avaliação de estrutura e de performance de sistemas, definição de padrões e avaliação de documentação de sistemas, e outras atribuições compatíveis com sua especialização.”

Assim, aqueles que passarem no concurso poderão contar com uma remuneração inicial bruta de R$ 6. 443,85, trabalhando 40 horas por semana.

Para quem são as vagas de Analista Processual da PGE?

Indo adiante, o cargo com o maior número de vagas do edital se destina aos cidadãos que possuem diploma de conclusão de curso de nível superior em Direito. Isto é, tratam-se dos servidores públicos que irão trabalhar diretamente com as atividades principais da PGE.

Portanto, estes irão atuar com:

“Atividades que envolvem criatividade, supervisão, orientação, pesquisa e execução especializada, em grau de maior complexidade, ou execução, sob supervisão superior, de tarefas de natureza acessória e complementar, em apoio à atividade-fim da Procuradoria Geral do Estado, e outras atribuições compatíveis com sua especialização.”

Estes profissionais, então, poderão contar com um salário de também R$ 6. 443,85 e uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Quem poderá ser Técnico Processual?

Por fim, o único cargo com nível médio se destina a cidadãos que deverão apresentar certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

Assim, estes servidores públicos atuam com:

“Atividades de mediana complexidade, em grau de auxílio, e execução qualificada de tarefas relacionadas com as atividades-meio da Procuradoria Geral do Estado, nas áreas de profissionalização definidas em ato do Procurador-Geral do Estado, e outras atribuições compatíveis com sua especialização.”

Desse modo, sua remuneração inicial bruta será de R$ 4.363,73, com uma jornada de 40 horas por semana.

Quais são os critérios básicos para qualquer cargo da PGE?

Indo adiante, o edital da PGE ainda deixa claro que é necessário cumprir com alguns critérios básicos. Portanto, todos os candidatos, independente do cargo que irá disputar deverá:

Ser aprovado e classificado no concurso público da PGE.

Ter a nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre Brasileiros e Portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos.

Estar em gozo dos direitos políticos, ou seja, votando e podendo ser votado, por exemplo.

Se encontrar quite com as obrigações militares, em caso de candidato do sexo masculino.

Estar quite com as obrigações eleitorais.

Possuir o requisito para o exercício do cargo ao qual concorre, ou seja, os diplomas ou certificados específicos.

Ter idade mínima de 18 anos completos na data da posse.

Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo.

Por fim, ainda, ao se inscrever, será necessário que o candidato declare ter ciência e aceitar que deverá entregar documentos que comprovem os requisitos exigidos, caso passe no concurso da PGE.

Como se inscrever no concurso da PGE?

Aqueles que se encontram de acordo com os critérios acima poderão se inscrever a partir do site da CEBRASPE. As inscrições vão até o dia 25 de março e deverão ocorrer, de preferência pela internet.

Contudo, aqueles que não têm acesso à internet poderão o se dirigir ao Cebraspe, no Edifício Sede da PGE/RJ, na Rua do Carmo, nº 27, Centro, Rio de Janeiro/RJ, das 11 às 15 horas, em dias úteis.

Além disso, é importante lembrar que o candidato precisará pagar taxas de inscrições. Isto é, sendo R$ 91 para os cargos de nível superior e R$ 73 para o cargo de nível médio.

Nesse sentido, as inscrições apenas serão efetivadas depois que se comprovar o devido pagamento da taxa ou o deferimento da solicitação de isenção da taxa de inscrição.

Então, o comprovante de inscrição do candidato estará disponível na mesma plataforma da inscrição, por meio da página de acompanhamento. Contudo, este comprovante de inscrição apenas ficará disponível até a data de realização das provas objetivas.

Como funcionarão as condições especiais?

Por fim, é importante lembrar que algumas situações poderão ter atenção especial na inscrição ou no momento de fazer a prova.

Isto é, tratam-se de questões como, por exemplo:

Reserva de vagas para pessoas negras ou indígenas

Reserva de vagas para pessoas hipossuficiência

Solicitação de isenção da taxa de inscrição

Atendimento especial para realizar a prova

O edital do concurso explica, com detalhes, como funcionarão estas ocasiões mais específicas, fora da regra geral. Portanto, é muito importante que o candidato leia com atenção todas as regras do edital do concurso da PGE.