PGM de Teresina (PI) retoma concurso

No dia 23 de março, o prefeito de Teresina assinou decreto com nova Comissão para o concurso da PGM (Procuradoria Geral do Município). Desse modo, isso já deu o indicativo de que o processo seletivo, que estava suspenso, retornaria.

Então, em 27 de março, a Prefeitura de Teresina, Piauí, retomou o concurso público de sua PGM.

Nesse sentido, o certame se destinava aos cargos de:

Procurador do Município , com 6 vagas .

, com . Técnico de nível superior na área de Fiscal de serviços públicos, com 20 vagas.

O concurso se encontravam na fase de homologação das inscrições quando foi suspenso. Portanto, isso significa que não será possível abrir um novo período de inscrições, de forma que o concurso retornará a partir desta etapa.

Assim, se manterão apenas aqueles candidatos que se inscreveram em 2020.

Segundo o procurador-geral do município de Teresina, Aurélio Lobão Lopes, o concurso já está se regularizando.

“Assim, tão logo recebamos o novo cronograma da Fundação Carlos Chagas, banca responsável, estaremos anunciando as etapas dos certames de PGM e Fiscal de Serviços”, explicou.

Porque o certame estava em suspensão?

De acordo com a Prefeitura de Teresina, a pandemia de Covid-19 motivou a suspensão do concurso para a PGM.

Isto é, visto que, com a crise sanitária, houve publicação da Lei Complementar nº 173. Esta medida, então, criou o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus.

Dessa forma, a lei acabou por proibir a contratação de novos servidores públicos até o final do ano de 2021. Além disso, também houve a aplicação de novas medidas de prevenção ao vírus, de forma a influenciar a aplicação de provas de modo presencial.

Ademais, a Prefeitura de Teresina teve de atender a exigências orçamentárias e jurídicas da Resolução 23/2016 do Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE/PI).

Portanto, em janeiro de 2021, ao governo municipal divulgou a suspensão.

Contudo, neste momento, o cenário se mostra mais favorável, de acordo com o procurador-geral do município de Teresina, Aurélio Lobão Lopes.

“Nossa preocupação é preservar a saúde de todos os participantes, por isso, sempre seguimos as orientações técnicas. Recebemos a autorização da Fundação Municipal de Saúde para retomar o concurso. E agora, com a população vacinada, podemos aplicar as provas em segurança”, declarou.

Para que cargos são as vagas do concurso da PGM?

O edital do concurso para a PGM prevê 6 vagas para Procurador Municipal e 20 para Fiscal de serviços públicos. Estes, então, irão atuar na Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação (Semplan).

Desse modo, o documento exige que o candidato comprove:

Bacharelado em Direito, com devida inscrição na OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), para o cargo de Procurador do Município.

Nível superior completo, ou seja, licenciatura, bacharelado ou tecnólogo, para a carreira de Fiscal.

Em relação às remunerações iniciais das vagas, então, os Fiscais receberão R$ 3.848,09, com uma gratificação de R$ 162,94. Já os Procuradores do Município terão um salário de R$ 8.142, com mais uma gratificação de produtividade operacional no valor de R$ 11.398,79.

Ademais, em relação às atribuições do cargo, o Procurador do Município deverá, dentre outros, por exemplo:

Elaborar, coordenar, supervisionar e controlar as atividades do serviço jurídico da Administração Pública municipal.

Representação judicial ou extrajudicial do município e dos entes autárquicos e fundacionais.

Já o Fiscal será responsável, por exemplo, por:

Planejar e executar tarefas internas e externas de verificação da observância das posturas municipais, informando processos e expedientes relacionados com sua atividade e dando parecer.

Promover a avaliação ou reavaliação de bens imóveis para efeitos tributários de competência municipal.

Contudo, é importante que o candidato conheça estes cargos de forma detalhada. Portanto, é importante conferir os editais: para Procurador do Município e para Fiscal.

Como seria o exame de acordo com o edital da PGM?

Conforme explica o edital dos certames, os candidatos do concurso PGM passariam por 3 tapas. Isto é, quais sejam:

Primeiramente, a Provas Objetiva, que aconteceria no dia 05 de abril de 2020.

Em seguida, a Prova Discursiva, que seria na mesma data anterior para o cargo de Fiscal.

Por fim, haveria a Prova de Títulos.

Além disso, é importante lembrar que os candidatos devem passar por uma Inspeção Médica, antes de investir no cargo.

Nesse sentido, para o cargo de Procurador do Município, a Prova Objetiva conteria 100 questões de Direito:

Constitucional

Administrativo

Civil e Processual Civil

Financeiro e Tributário

Trabalho e Processual do Trabalho

Previdenciário

Municipal

Urbanístico

Ambiental

Além disso, sua Prova Discursiva consistiria em um Parecer ou Peça Processual, junto de questões discursivas.

No caso do cargo para Fiscal, então, seriam 60 questões de:

Língua Portuguesa

Matemática

Noções de Informática

Raciocínio Lógico

Noções de Direito Constitucional

Noções de Direito Administrativo

Ademais, a Prova Discursiva, no mesmo dia da Objetiva, seria uma Redação.

Prova de Títulos do concurso para a PGM

Indo adiante, os candidatos para os cargos de Procurador do Município e de Fiscal passarão por uma Prova de Títulos. Portanto, o edital indica que as pontuações serão da seguinte forma:

Doutorado, com 1,5 ponto.

Mestrado, com 0,7 ponto.

Pós-Graduação com 0,3 ponto.

Nesse sentido, é importante lembrar que para receber a pontuação de Pós-Graduação, o candidato deverá comprovar que o curso de especialização foi realizado de acordo com as normas do Conselho Nacional de Educação. Ademais, é necessário se atentar às regras do edital.

Critérios para tomar posse dos cargos

Por fim, para ter posse dos cargos do concurso para a PGM, o candidato deve:

Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou português em condição de igualdade de direitos com os brasileiros.

Ter idade mínima de 18 anos.

Estar em dia com as obrigações eleitorais.

Estar em dia com os deveres do Serviço Militar.

Encontrar-se no pleno gozo dos direitos políticos.

Possuir os documentos comprobatórios da escolaridade e pré-requisitos do edital.

Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do Cargo.

Conhecer, atender e estar de acordo com as exigências do edital.

Além disso, no caso do cargo de Procurador do Município também é necessário:

Não ter sofrido sentença criminal condenatória com trânsito em julgado que culmine pena impeditiva do exercício da função pública, nos últimos cinco anos.

Ser bacharel em Direito.

Estar inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Piauí.