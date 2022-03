PIB baiano cresce 3,2% no quarto trimestre e fecha 2021 com expansão de 4,1%

Os resultados do PIB da Bahia 2021, divulgados pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), mostram que a atividade econômica do estado registrou crescimento de 3,2% no quarto trimestre de 2021 na comparação com o mesmo período do ano anterior. No ano, a economia baiana apontou crescimento de 4,1%, recuperando as perdas de 2020 decorrentes dos efeitos negativos da pandemia.

Já na comparação com o terceiro trimestre de 2021, quando são eliminadas as influências sazonais ­– ajuste sazonal – houve retração de 0,7%.

No 4º trimestre de 2021, o PIB baiano totalizou R$ 84,7 bilhões, sendo que aproximadamente R$ 72,2 bilhões são referentes ao Valor Adicionado (VA) a preços básicos e R$ 12,5 bilhões aos Impostos sobre produtos líquidos de subsídios. No que diz respeito aos grandes setores, a Agropecuária apresentou Valor Adicionado de R$ 3,0 bilhões, a Indústria R$ 19,0 bilhões, e os Serviços R$ 50,2 bilhões.

No acumulado do ano de 2021, o PIB totalizou baiano totalizou R$ 347,9 bilhões, sendo R$ 303,1 bilhões referentes ao Valor Adicionado (VA) a preços básicos e R$ 44,8 bilhões, Impostos sobre produtos líquidos de subsídios. No que diz respeito aos grandes setores, a Agropecuária apresentou Valor Adicionado de R$ 36,6 bilhões, a Indústria R$ 71,3 bilhões e os Serviços R$ 195,2 bilhões.

4º trimestre de 2021/4º trimestre de 2020

Quando comparado a igual período do ano anterior, o PIB da Bahia apresentou expansão de 3,2% no quarto trimestre de 2021, conforme dados calculados pela equipe de Contas Regionais da SEI. O Valor Adicionado apresentou variação positiva de 3,3% e os Impostos sobre produtos líquidos de subsídios alta de 2,6%. O desempenho positivo do quarto trimestre foi decorrente da expansão observada em dois setores: Agropecuária, com taxa positiva de 10,0% e Serviços com crescimento de 4,6% – neste caso, o desempenho do setor de serviços foi determinante para a recuperação da atividade econômica baiana no período de referência.

O crescimento em volume do setor agropecuário baiano, no 4º trimestre do ano, foi de 10,0% com destaques para as expansões na produção de Laranja, Lavouras permanentes e Produção florestal.

A taxa do setor industrial da Bahia, no 4º trimestre, foi de -1,6%, único setor com taxa negativa nesse trimestre. A retração ficou por conta da atividade da Indústria de transformação (-4,2%) e Eletricidade e água (-1,6%). As altas foram identificadas nas atividades de Construção civil (+3,5%) e Indústrias extrativas (+4,4%).

O setor de Serviços registrou expansão de 4,6%, favorecido pela boa recuperação do Comércio (+4,1%) e da Administração pública (+3,8%) ­– atividade com maior peso na economia baiana – além da taxa positiva nas Atividades imobiliárias (+2,4%). O recuo dessa vez ficou por conta dos Transportes (-7,1%). Destaca-se ainda o crescimento no grupo Outros Serviços[1], com expansão de 9,9% no quarto trimestre de 2021.

Acumulado de 2021/2020 (janeiro a dezembro)

O PIB baiano acumulado de janeiro a dezembro de 2021 registrou expansão de 4,1% (comparação com ano de 2020). O Valor Adicionado expandiu 4,2%, e os Impostos sobre produtos líquidos de subsídios, alta de 3,9%. A Agropecuária variou com alta de 8,1%; a Indústria caiu -1,1% e os Serviços cresceram 5,5%.

O crescimento em volume do setor agropecuário baiano no acumulado do ano foi de 8,1%. O resultado positivo deve-se à boa safra de grãos, com alta de 4,4%, sendo estimada uma produção total de aproximadamente 10,5 milhões de toneladas (safra recorde de grãos).

Já o setor industrial da Bahia caiu 1,1% no acumulado do ano de 2021. A atividade com maior peso no setor, indústria de transformação, fechou o ano com retração de 6,2%. Já as demais atividades altas no acumulado do ano: Construção civil (3,7%); Eletricidade e água (+6,1%); Extrativa mineral (+7,4%).