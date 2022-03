PIB brasileiro apresenta alta em 2021; Veja quais setores mais cresceram

O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil encerrou o ano de 2021 com crescimento de 0,5% no quarto semestre. O ano encerrou com um total de R$8,7 trilhões, revelando um crescimento de 4,6%. Aumento suficiente para recuperar as perdas ocorridas em 2020. quando a economia brasileira teve uma queda de 3,9% devido ao momento de pandemia.

Considerando o PIB per capita, no ano de 2021 tivemos um avanço de 3,9% em relação a 2020. O valor alcançado no ano passado foi de R$ 40.668, porém, este valor não foi o suficiente para recuperar as perdas do ano anterior , que chegaram a -4,6%.

O PIB brasileiro está 0,5% acima do calculado no quarto trimestre de 2019, quando ainda não tínhamos a pandemia no território nacional. Entretanto, o indicador continua 2,8% abaixo do ponto mais alto de atividade econômica na série histórica, que foi alcançado no primeiro trimestre de 2014.

Quais atividades mais impulsionaram o PIB brasileiro

O crescimento na economia brasileira durante o ano de 2021 foi puxado pelas altas nos setores de serviços e na indústria, que aumentaram 4,7% e 4,5% respectivamente. Os dois setores, juntos, representam cerca de 90% do PIB do Brasil. Entretanto, o setor agropecuário apresentou queda de 0,2% no mesmo período.

Segundo Rebeca Palis, coordenadora de Contas Nacionais do IBGE, “Todas as atividades que compõem os serviços cresceram em 2021, com destaque para transporte, armazenagem e correio (11,4%). O transporte de passageiros subiu bastante, principalmente, no fim do ano, com o retorno das pessoas às viagens”.

“A atividade de informação e comunicação (12,3%) também avançou puxada por internet e desenvolvimento de sistemas. Essa atividade já vinha crescendo antes da pandemia, mas com o isolamento social e todas as mudanças provocadas pela pandemia, esse processo se intensificou, fazendo a atividade crescer ainda mais”, completou Rebeca.

De acordo com Palis, outras atividades do setor de serviços também tiveram alta em 2021, “São atividades relacionadas aos serviços presenciais, parte da economia que foi a mais afetada pela pandemia, mas que voltou a se recuperar, impulsionada pela própria demanda das famílias por esse tipo de serviço”.

Outros setores que apresentaram altas

O setor de comércio teve alta considerável, demonstrando aumento de 5,5% em relação ao ano anterior, seguido pelo setor de atividades imobiliárias (2,2%), administração, defesa, saúde, e educação públicas e seguridade sociais (1,5%), além de atividades financeiras, seguros e serviços relacionados, com alta de 0,7%.

Na indústria, importante componente do PIB brasileiro, o destaque foi para o setor de construção, que após cair 6,3% em 2020, apresentou alta de 9,7% em 2021. As indústrias de transformação, que possuem maior peso no setor, também apresentaram aumentos, puxados pela demanda de fabricação de máquinas e equipamentos, metalurgia, fabricação de equipamentos de transporte e indústria automotiva.

Considerando as atividades que não apresentaram crescimento (que entram no cálculo do PIB), podemos citar a eletricidade, gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos que apresentaram queda branda de 0,1%.