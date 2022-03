Pink e Cérebro separados: Jade e Arthur comandam grupos no BBB 22

Ano após ano, a história se repete no BBB: a divisão dos quartos diz muito sobre a formação de grupos no reality. Na edição 22, temos, de um lado, o Quarto Lollipop formado por Eslovênia, Jade, Lais, Vyni e Eliezer. Já o Quarto Grunge é formado por Pedro Scooby, Douglas, Lucas, Arthur, Paulo André, Linn, Jessi e Natália.

As diferenças entre os dois grupos está cada vez mais evidente na edição. Com a eliminação de Larissa nesta terça-feira (1) os lollipopers estão “sedentos” por conquistas no jogo e declararam “guerra” aos rivais. Essa união do Lollipop está em falta no grunge, já que Natália, Linn e Jessi se recusam a combinar votos com os meninos.

E é claro que existem pessoas dentro dos dois grupos que se destacam por comandarem as estratégias de votos. O líder vitalício do grupo Grunge é Arthur Aguiar. Já Jade comanda o Lollipop.

Como já era de se esperar, o ator e a influenciadora foram a maior rivalidade da edição desde que a paulistana indicou o carioca para o paredão após ele não ter parabenizado ela na prova de liderança.

Tal qual ‘Pinky e o Cérebro’, Jade e Arthur, personagens do desenho animado de mesmo nome, estão sempre fazendo planos para dominar o jogo. Só que separados. Em uma edição conhecida pelas “pipocagens” e ausência de tretas, o brother e a sister merecem menção honrosa pela tentativa de movimentar o jogo.

1. Arthur Aguiar: escapou de três paredões e conseguiu montar outros vários

Bom de prova e certeiro nas indicações: Arthur Aguiar entrou na casa afirmando que estava ali para que o público conhecesse um novo lado dele, que em nada tem a ver com infidelidade.

Disposto a jogar, o brother já conquistou uma prova de imunidade, um anjo, voltou de três paredões e eliminou Bárbara ao puxá-la para o paredão. Em meio a aliados desinteressados com a dinâmica, o brother se destaca.

Logo quando entraram no BBB 22, Scooby e Douglas argumentaram que não estavam no reality para jogar e sim para se divertirem. No entanto, ao se aproximarem de Arthur, o surfista e o ator se deram fala que precisavam de estratégia para evitar a eliminação de aliados.

O processo, contudo, ainda se encontra muito lento. Douglas dificilmente aceita combinar votos e Scooby e Gustavo possuem alvos diferentes dos demais.

Jade Picon: a “luz” no fim do túnel Lollipop

Após passar as primeiras semanas sozinha na casa e afirmar que não queria escolher os aliados de primeira, Jade atualmente faz parte do grupo Lollipop.

Mais nova da casa e uma das mais estrategistas da edição a paulistana enfrenta um importante desafio: “conter” as eliminações consecutivas do quarto Lollipop.

Ganhar prova também é uma especialidade da sister. Logo na primeira semana venceu o bate e volta após receber sete votos da casa a morena também conquistou duas provas de lideranças consecutivas e mandou Arthur para o paredão em ambas oportunidades.

A paulistana tem um longo problema para pensar: os lollipoppers estão em minoria na casa e são eliminados toda vez que caem no paredão. Sem o apoio do público o grupo precisa de estratégias para se livrar das próximas berlindas.

E não é que Jade já tem um plano? Trazer Linn para perto. A sister pretende convidá-la para fazer a prova de liderança em dupla. Caso vençam, a paulistana cederá o líder para a cantora desde que ela não indique nenhum dos aliados de Jade.

Para qual lado você está torcendo?