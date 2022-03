PIS: Pagamento de até R$1.212 termina nesta quinta; veja como receber

Os trabalhadores que atuam na inciativa privada ainda estão recebendo o abono salarial PIS/Pasep referente ao ano-base 2020. Os pagamentos vão até o dia 31 de março. Confira mais sobre o benefício a seguir.

Não recebei o meu PIS, o que fazer?

Não há como responder essa questão sem antes investigar as possibilidades. No entanto, uma das falhas que vem ocorrendo com bastante frequência é o mal preenchimento dos dados do trabalhador realizado pela empresa na Relação Anual de Informações (RAIS) do Governo Federal.

Neste sentido, para atualizar as informações, é preciso entrar em contato com a Caixa Econômica Federal, pelo telefone 0800 726 0207.

Qual o valor do PIS?

Em 2022, cada mês trabalhado equivale a um benefício de R$ 101. Sendo assim, que atuou com carteira assinada durante os 12 meses do ano-base recebe R$ 1.212 (atual salário mínimo). Confira a relação a seguir:

1 mês trabalhado – R$ 101;

2 meses trabalhados – R$ 202;

3 meses trabalhados – R$ 303;

4 meses trabalhados – R$ 404;

5 meses trabalhados – R$ 505;

6 meses trabalhados – R$ 606;

7 meses trabalhados – R$ 707;

8 meses trabalhados – R$ 808;

9 meses trabalhados – R$ 909;

10 meses trabalhados – R$ 1010;

11 meses trabalhados – R$ 1.111;

12 meses trabalhados – R$ 1.212.

Calendário PIS

Vale ressaltar que os pagamentos do Pasep (destinado aos servidores públicos) já foram encerrados. Assim, resta apenas o calendário do PIS. Veja as datas abaixo:

Nascidos em janeiro recebem dia 8 de fevereiro;

Nascidos em fevereiro recebem dia 10 de fevereiro;

Nascidos em março recebem dia 15 de fevereiro;

Nascidos em abril recebem dia 17 de fevereiro;

Nascidos em maio recebem dia 22 de fevereiro;

Nascidos em junho recebem dia 24 de fevereiro;

Nascidos em julho recebem dia 15 de março;

Nascidos em agosto recebem dia 17 de março;

Nascidos em setembro recebem dia 22 de março;

Nascidos em outubro recebem dia 24 de março;

Nascidos em novembro recebem dia 29 de março;

Nascidos em dezembro recebem dia 31 de março.

Como consultar o benefício

O trabalhador pode consultar o seu benefício pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo telefone 158. A consulta pela plataforma é bem simples, confira o passo a passo a seguir:

Acesse a Carteira de Trabalho Digital pelo a conta Gov.br; Na sequência, clique em “Benefícios”; Agora, toque sobre a aba e “Abono Salarial”; Assim, será possível saber se estar apto ou não a receber o benefício.

Os beneficiários do PIS podem ainda consultar as informações pelos canais de atendimento da Caixa Econômica, como pelo aplicativo Caixa Trabalhador e Caixa Tem.

Já os beneficiários do Pasep, podem fazer a consulta ligando para a Central de Atendimento do BB (4004-0001, capitais e regiões metropolitanas, ou 0800 729 0001, interior).