PIS/PASEP 2022: Novo lote de R$1.212 sai nesta quinta; veja como receber

O Governo Federal está concedendo o abono salarial PIS/Pasep do ano-base 2020 para os trabalhadores da iniciativa privada nascidos no mês de novembro. Com isso, restará apenas um pagamento para que o calendário seja encerrado, que acontecerá nesta quinta-feira (31).

Mês de nascimento Data do pagamento Janeiro 8 de fevereiro Fevereiro 10 de fevereiro Março 15 de fevereiro Abril 17 de fevereiro Maio 22 de fevereiro Junho 24 de fevereiro Julho 15 de março Agosto 17 de março Setembro 22 de março Outubro 24 de março Novembro 29 de março Dezembro 31 de março

Quem tem direito?

Tem direito ao abono salarial quem trabalhou ao menos 30 dias com carteira assinada no ano de apuração, recebendo em média até dois salários mínimos mensais. Além disso, é preciso estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos 5 anos e ter os dados atualizados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

Vale lembrar que o PIS, destinado aos trabalhadores do setor privado, é pago pela Caixa Econômica Federal. Enquanto o Pasep, voltado aos servidores públicos, é distribuído pelo Banco do Brasil.

Qual é o valor?

O trabalhador pode receber até um salário mínimo (R$ 1.212 em 2022) caso tenha trabalhado durante os 12 meses no ano de apuração. Todavia, o valor concedido irá depender do período exercido.

Portanto, aqueles que trabalham por um período inferior aos 12 meses, terão a quantidade de meses multiplicados por R$ 101. Veja na tabela:

Meses trabalhados Valor 1 R$ 101,00 2 R$ 202,00 3 R$ 303,00 4 R$ 404,00 5 R$ 505,00 6 R$ 606,00 7 R$ 707,00 8 R$ 808,00 9 R$ 909,00 10 R$ 1.010,00 11 R$ 1.111,00 12 R$ 1.212,00

Como consultar o benefício

O trabalhador pode consultar o seu benefício pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo telefone 158. A consulta pela plataforma é bem simples, confira o passo a passo a seguir:

Acesse a Carteira de Trabalho Digital pelo a conta Gov.br; Na sequência, clique em “Benefícios”; Agora, toque sobre a aba e “Abono Salarial”; Assim, será possível saber se estar apto ou não a receber o benefício.

Os beneficiários do PIS podem ainda consultar as informações pelos canais de atendimento da Caixa Econômica, como pelo aplicativo Caixa Trabalhador e Caixa Tem.

Já os beneficiários do Pasep, podem fazer a consulta ligando para a Central de Atendimento do BB (4004-0001, capitais e regiões metropolitanas, ou 0800 729 0001, interior).

Como sacar?

Quem tem direito ao PIS e possui conta corrente ou poupança na Caixa Econômica, recebe o benefício automaticamente pelo banco. Os demais, têm os valores depositados na conta poupança social digital do aplicativo Caixa Tem.

Outro meio sacar o abono salarial é por meio do o Cartão Cidadão e senha nos terminais de autoatendimento, unidades lotéricas, Caixa Aqui ou agências da instituição.

No caso dos trabalhadores com direito Pasep, quem é correntista do Banco do Brasil recebe o benefício pela conta. Entretanto, aqueles que não têm vínculo o banco, pode optar pela transferência via TED para uma conta de sua titularidade nos terminais de autoatendimento ou pelo site.