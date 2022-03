PIS/PASEP: Abono salarial de até R$1.212 tem novo lote HOJE. Veja como receber

Atenção, trabalhadores nascidos no mês de setembro. Os trabalhadores nascidos no nono mês do ano poderão receber até R$1.212 referente ao abono salarial PIS/PASEP a partir desta terça-feira, 22 de março. Além disso, o benefício também será pago aos funcionários públicos com final de inscrição 8.

De acordo com informações do Governo Federal, o calendário de repasse segue até o dia 31 de março para outros beneficiários. Tem direito ao abono quem trabalhou durante o ano de 2020, além de outros requisitos.

De acordo com informações do Governo Federal, todos os contribuintes do Programa de Integração Social (PIS) ou de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) podem receber o abono, caso se enquadrem nas regras de recebimento (veja abaixo). Esse benefício é pago todo ano. Somente neste ano de 2022, 24,2 milhões de pessoas foram consideradas elegíveis a receber o abono.

O abono salarial PIS/PASEP poderá ser sacado tanto por trabalhadores de empresas privadas quanto por servidores públicos que receberam até dois salários mínimos mensais (R$ 2.090), em média, em 2020. Ademais, um requisito é que o trabalhador tenha inscrição no PIS ou no Pasep há pelo menos cinco anos.

No PIS, ou seja, para trabalhadores privados, também é necessária atuação com carteira assinada por no mínimo 30 dias em 2020. Todos os cidadãos ainda precisam ter seus dados corretamente informados pelo empregador ao governo.

Para consultar a viabilidade de receber o abono de até R$1.212 em 2022, o trabalhador poderá acessar os canais do Ministério do Trabalho e Previdência (aplicativo Carteira de Trabalho Digital, site oficial ou telefone 158).

Calendário de pagamento do PIS de 2022

Nascidos em janeiro recebem dia 8 de fevereiro;

Nascidos em fevereiro recebem dia 10 de fevereiro;

Nascidos em março recebem dia 15 de fevereiro;

Nascidos em abril recebem dia 17 de fevereiro;

Nascidos em maio recebem dia 22 de fevereiro;

Nascidos em junho recebem dia 24 de fevereiro;

Nascidos em julho recebem dia 15 de março;

Nascidos em agosto recebem dia 17 de março;

Nascidos em setembro recebem dia 22 de março;

Nascidos em outubro recebem dia 24 de março;

Nascidos em novembro recebem dia 29 de março;

Nascidos em dezembro recebem dia 31 de março.

Calendário de pagamento do Pasep de 2022

Final 0 e 1 recebem no dia 15 de fevereiro;

Final 2 e 3 recebem no dia 17 de fevereiro;

Final 4 recebem no dia 22 de fevereiro;

Final 5 recebem no dia 24 de fevereiro;

Final 6 recebem no dia 15 de março;

Final 7 recebem no dia 17 de março;

Final 8 recebem no dia 22 de março;

Final 9 recebem no dia 24 de março.

O que é o abono salarial PIS PASEP e quem tem direito?

Servidores públicos, federais, estaduais e municipais são inscritos no PASEP. Bem como, empregados de empresas públicas e sociedades mistas.

O abono do PIS PASEP é um benefício concedido para os trabalhadores cadastrados há 5 anos ou mais. Para que o trabalhador possa usufruir desse benefício a empresa deve ter declarado corretamente esse trabalhador na RAIS, a Relação Anual de Informações Sociais.

É importante que o trabalhador tenha recebido, em média, até dois salários mínimos no ano de referência do pagamento e trabalhado, no mínimo, 30 dias. Ou seja, se a média de valor ultrapassar dois salários mínimos do ano de referência, ou caso o trabalhador não tenha trabalhado ao menos 30 dias, ele não terá direito a esse abono.

Como saber se tenho direito ao abono salarial?

Para o PIS (trabalhador de empresa privada):

No Aplicativo Caixa Trabalhador;

No site da caixa;

da caixa; Pelo telefone de atendimento da Caixa: 0800 726 0207.

Para o Pasep (servidor público):

Pelos telefones da central de atendimento do Banco do Brasil: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas);

0800 729 0001 (demais cidades);

0800 729 0088 (deficientes auditivos).

Como encontrar seu número PIS

Para fazer a consulta do valor a ser recebido, você deverá ter em mãos seu número PIS. Se você não sabe qual é o seu número, é possível consultar no portal Meu INSS. O primeiro passo, ao entrar no site, é logar com sua conta gov.br.

Ao logar, você só precisará abrir a página de “Meu Cadastro.” Ela contém todas as suas informações associadas ao sistema gov.br, o que inclui seu número PIS. É um processo muito fácil e que permite que você possa consultar com seu banco.

O começo do pagamento do abono começa em fevereiro e se estende até o fim de março, com os trabalhadores recebendo em ordem, a partir de suas datas de nascimento, até que a lista conclua com os nascidos em dezembro.

Deve-se ter clareza de que o começo do processo de pagamento não significa que esse pagamento será feito de forma imediata. O governo federal tem até o dia 29 de dezembro para concluir todos os pagamentos equivalentes a 2020.

Para mais informações, é possível ligar para o número 158, e ter acesso ao Alô Trabalhador, que responde dúvidas sobre o abono salarial e outras questões pertinentes aos trabalhadores brasileiros.