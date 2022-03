PIS/Pasep: Cerca de 1,6 milhão de brasileiros foram incluídos para receber R$1.212

Após o anúncio do Governo Federal, cerca de 1,6 milhão de trabalhadores foram incluídos na folha de pagamento do benefício.

Os pagamentos do abono salarial PIS/Pasep já estão chegando ao fim. As liberações vêm sendo efetuadas desde o mês de fevereiro.

Os cidadãos estavam com os seus dados inconsistentes, o que impede a liberação do abono, no entanto, foram reabilitados por meio de uma reanalise feita pelo Dataprev. Com isso, o governo deve beneficiar um total de 24,2 milhões de trabalhadores.

Diante disso, quem ainda não sabe se foi contemplado pelo PIS/Pasep, basta realizar uma consulta por meio da plataforma Gov.br no menu de “Serviços” ou pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS Digital).

Quem pode receber o PIS/Pasep em 2022?

Para ter acesso aos valores, o trabalhador deve cumprir os seguintes critérios:

Estar cadastrado no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos;

há pelo menos cinco anos; Ter trabalhado ao menos 30 dias com carteira assinada no ano-base (2020);

Ter recebido remuneração mensal média de até dois salários mínimos durante o ano-base (2020);

Ter seus dados informados corretamente pelo empregador (Pessoa Jurídica) corretamente na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).

Qual valor do PIS/Pasep em 2022?

O valor do benefício deve ser, no máximo, equivalente ao salário mínimo vigente (R$ 1.212 em 2022). No entanto, o trabalhador recebe conforme a quantidade de meses trabalhados em 2020. Confira:

Meses trabalhados Valor 1 R$ 101,00 2 R$ 202,00 3 R$ 303,00 4 R$ 404,00 5 R$ 505,00 6 R$ 606,00 7 R$ 707,00 8 R$ 808,00 9 R$ 909,00 10 R$ 1.010,00 11 R$ 1.111,00 12 R$ 1.212,00

Calendário do PIS/PASEP em 2022

PIS

Mês de nascimento Data do pagamento Janeiro 8 de fevereiro Fevereiro 10 de fevereiro Março 15 de fevereiro Abril 17 de fevereiro Maio 22 de fevereiro Junho 24 de fevereiro Julho 15 de março Agosto 17 de março Setembro 22 de março Outubro 24 de março Novembro 29 de março Dezembro 31 de março

Pasep

Final da inscrição Data do pagamento 0 15 de fevereiro 1 15 de fevereiro 2 17 de fevereiro 3 17 de fevereiro 4 22 de fevereiro 5 24 de fevereiro 6 15 de março 7 17 de março 8 22 de março 9 24 de março