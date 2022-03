PIS/Pasep: NOVO pagamento será liberado nesta quinta, 31

O pagamento do abono salarial PIS/Pasep ano-base 2020 será encerrado nesta quinta-feira (31). A Caixa Econômica Federal vai liberar o benefício aos trabalhadores da iniciativa privada nascidos no mês de dezembro.

No entanto, é preciso informar que devido ao reprocessamento de dados realizados pela Dataprev, mais 1,3 milhão de trabalhadores serão contemplados. Boa parte já foram atendidos no dia 29/3, de modo que o restante será beneficiado no dia 31/3.

Quem tem direito ao abono?

O benefício é pago a quem trabalhou ao menos 30 dias com carteira assinada no ano de apuração, recebendo em média até dois salários mínimos mensais.

Além disso, é preciso estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos 5 anos e ter os dados atualizados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

Contudo, vale lembrar que o PIS, destinado aos trabalhadores do setor privado, é pago pela Caixa Econômica Federal. Enquanto o Pasep, voltado aos servidores públicos, é distribuído pelo Banco do Brasil.

Qual é o valor do abono?

Este ano os trabalhadores estão recebendo no máximo R$ 1.212 (salário mínimo atual). Todavia, o pagamento varia da quantidade de meses trabalhados no ano-base. Sendo assim, o trabalhador tem como base a quantia de R$ 101. Veja na tabela:

Meses trabalhados Valor 1 R$ 101,00 2 R$ 202,00 3 R$ 303,00 4 R$ 404,00 5 R$ 505,00 6 R$ 606,00 7 R$ 707,00 8 R$ 808,00 9 R$ 909,00 10 R$ 1.010,00 11 R$ 1.111,00 12 R$ 1.212,00

Como consultar o abono?

A consulta ao abono pode ser realizada pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo telefone 158, do Alô Trabalhador. Além disso, é possível verificar o benefício pelos canais de atendimento das instituições que concedem o PIS/Pasep.

Os beneficiários do PIS podem ainda consultar as informações pelos canais da Caixa Econômica, como pelo aplicativo Caixa Trabalhador ou Caixa Tem, além do site da instituição.

Já os beneficiários do Pasep, podem fazer a consulta ligando para a Central de Atendimento do BB (4004-0001, capitais e regiões metropolitanas, ou 0800 729 0001, interior).

Como encontrar seu número PIS Para fazer a consulta do valor a ser recebido, você deverá ter em mãos seu número PIS. Se você não sabe qual é o seu número, é possível consultar no portal Meu INSS. O primeiro passo, ao entrar no site, é logar com sua conta gov.br. Ao logar, você só precisará abrir a página de “Meu Cadastro.” Ela contém todas as suas informações associadas ao sistema gov.br, o que inclui seu número PIS. É um processo muito fácil e que permite que você possa consultar com seu banco. O começo do pagamento do abono começa em fevereiro e se estende até o fim de março, com os trabalhadores recebendo em ordem, a partir de suas datas de nascimento, até que a lista conclua com os nascidos em dezembro. Deve-se ter clareza de que o começo do processo de pagamento não significa que esse pagamento será feito de forma imediata. O governo federal tem até o dia 29 de dezembro para concluir todos os pagamentos equivalentes a 2020. Para mais informações, é possível ligar para o número 158, e ter acesso ao Alô Trabalhador, que responde dúvidas sobre o abono salarial e outras questões pertinentes aos trabalhadores brasileiros.