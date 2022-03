PIS/Pasep: pagamento de até R$ 1.212 volta a ser liberado neste mês

O abono salarial PIS/Pasep é um benefício concedido anualmente ao trabalhador com carteira assinada (PIS) e ao servidor público (Pasep) que se encaixam nos critérios estabelecidos pelo Governo Federal.

O PIS é gerenciado pela Caixa Econômica Federal, já o Pasep é pago pelo Banco do Brasil. O calendário foi pausado devido ao período de Carnaval, mas retornará no dia 15 de março.

Na ocasião, receberão o benefício os trabalhadores de empresas privadas que nasceram entre os meses de julho e dezembro, e os servidores públicos que têm o Número de Identificação Social (NIS) com final 6 a 9.

Vale ressaltar que este ano os pagamentos são referentes ao benefício do ano-base 2020. O valor depende da quantidade de meses em que o trabalhador atuou com carteira assinada, podendo variar entre R$ 101 a R$ 1.212 em 2022.

Quem tem direito ao abono salarial?

Para receber o abono salarial PIS/Pasep o trabalhador precisa:

Estar cadastrado no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos;

Ter recebido remuneração mensal média de até dois salários mínimos (R$ 2.224) durante o ano-base;

Ter exercido atividade remunerada para Pessoa Jurídica, durante pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, no ano-base considerado para apuração;

Ter seus dados informados pelo empregador (Pessoa Jurídica) corretamente na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)/eSocial.

Calendário do PIS

Mês de nascimento Data do pagamento Janeiro 8 de fevereiro Fevereiro 10 de fevereiro Março 15 de fevereiro Abril 17 de fevereiro Maio 22 de fevereiro Junho 24 de fevereiro Julho 15 de março Agosto 17 de março Setembro 22 de março Outubro 24 de março Novembro 29 de março Dezembro 31 de março

Calendário Pasep

Final da inscrição Data do pagamento 0 15 de fevereiro 1 15 de fevereiro 2 17 de fevereiro 3 17 de fevereiro 4 22 de fevereiro 5 24 de fevereiro 6 15 de março 7 17 de março 8 22 de março 9 24 de março

Como sacar o abono salarial?

PIS (Caixa Econômica Federal):

Nas agências da Caixa, com documento de identificação com foto;

Com o Cartão do Cidadão, nos caixas eletrônicos e lotéricas.

Pasep (Banco do Brasil):

Nas agências do Banco do Brasil, com documento de identificação;

Por transferência automática na conta de quem é cliente da instituição.

Como consultar?

Os trabalhadores com direito ao PIS podem consultar o benefício por meio do aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou no portal GOV.BR. Além disso, a central Alô Trabalhador, no telefone 158, também está disponível para atendimento.

Já para os servidores públicos vinculados ao Pasep, conseguem consultar na página Consulte seu Pasep. Há também a opção de ligar para a Central de Atendimento do Banco do Brasil (4004-0001, capitais e regiões metropolitanas, ou 0800 729 0001, interior).