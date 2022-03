PIS/Pasep: Revisão inclui 1,6 milhão de trabalhadores na lista de pagamentos

Após fazer um reprocessamento dos dados cadastrais dos trabalhadores, novos pagamentos serão realizados entre os dias 29 a 31 de março.

Recentemente, a Dataprev anunciou que vai conceder o abono salarial PIS/Pasep para mais 1,6 milhão de pessoas. Após fazer um reprocessamento dos dados cadastrais dos trabalhadores, novos pagamentos serão realizados entre os dias 29 a 31 de março.

De acordo com a empresa de tecnologia do Governo Federal, foram 55 milhões de cadastros reanalisados na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e no e-Social no ano-base (2020), sendo estes pertencentes aos trabalhadores com direito ao benefício em 2022.

Sendo assim, após a conclusão da revisão, foram detectadas 1.671.810 pessoas com direito a receber o novo lote do abono salarial. Com a nova inclusão, o total de trabalhadores que receberão o benefício este ano é de 24.255.660.

Datas para os novos pagamentos do PIS/Pasep

Os novos contemplados terão acesso aos valores nas seguintes datas:

29 de março para quem iria receber em fevereiro, conforme o calendário original;

31 de março para trabalhadores que recebem o benefício em março, segundo o cronograma atual.

Confira o calendário original do PIS

Mês de nascimento Data do pagamento Janeiro 8 de fevereiro Fevereiro 10 de fevereiro Março 15 de fevereiro Abril 17 de fevereiro Maio 22 de fevereiro Junho 24 de fevereiro Julho 15 de março Agosto 17 de março Setembro 22 de março Outubro 24 de março Novembro 29 de março Dezembro 31 de março

Confira o calendário original do Pasep – já encerrado

Final da inscrição Data do pagamento 0 15 de fevereiro 1 15 de fevereiro 2 17 de fevereiro 3 17 de fevereiro 4 22 de fevereiro 5 24 de fevereiro 6 15 de março 7 17 de março 8 22 de março 9 24 de março

Quem recebe o PIS/Pasep?

Para ter acesso ao benefício o trabalhador deve se encaixar nos seguintes critérios:

Estar inscrito no PIS/Pasep por pelo menos cinco anos;

por pelo menos cinco anos; Ter trabalhado por pelo menos 30 dias para pessoa jurídica em 2020;

Ter recebido até dois salários mínimos mensais, em média, em 2020;

Ter os dados informados corretamente pelo empregador a RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) ou e-Social.

Em 2022, o valor do abono salarial é de R$ 1.212 para quem cumpre o requisito de ter trabalho durante os 12 meses no ano-base. Aqueles que trabalharam por um tempo inferior recebe uma quantia proporcional aos meses de atuação.

Consulta ao PIS/Pasep

Para o PIS (trabalhador de empresa privada):

No Aplicativo Caixa Trabalhador;

No site da caixa;

Pelo telefone de atendimento da Caixa: 0800 726 0207.

Para o Pasep (servidor público):

Pelos telefones da central de atendimento do Banco do Brasil: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas);

0800 729 0001 (demais cidades);

0800 729 0088 (deficientes auditivos).