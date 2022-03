PIS/Pasep: Veja quem recebe o abono salarial em março

As instituições financeiras responsáveis pelos pagamentos do abono salarial PIS/Pasep pausaram o pagamento do benefício durante o período de Carnaval. Mas a partir do dia 15 de março, a Caixa Econômica Federal voltará a liberar o benefício o PIS e o Banco do Brasil o Pasep.

Conforme o cronograma de repasses, ainda faltam receber os trabalhadores com carteira assinada nascidos entre julho e dezembro e os servidores públicos com o dígito final do Número de Identificação Social (NIS) entre 6 e 9.

O valor do abono salarial depende da quantidade de meses trabalhados no ano-base, com carteira assinada. Para quem trabalhou 30 dias no ano de 2020, recebe 1/12 do salário mínimo (R$ 101). Já quem trabalhou durante 12 meses seguidos em regime CLT, receberá R$ 1.212.

Quem recebe o abono salarial PIS/Pasep

Para ter acesso ao benefício, o cidadão deve cumprir os seguintes requisitos:

Estar cadastrado no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos;

há pelo menos cinco anos; Ter recebido remuneração mensal média de até dois salários mínimos durante o ano-base (2020);

Ter exercido atividade remunerada, durante pelo menos 30 dias, no ano-base considerado para apuração;

Ter seus dados informados pelo empregador (Pessoa Jurídica) corretamente na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).

Vale lembrar que o prazo para sacar o abono salarial vai até 29 de dezembro de 2022. Contudo, quem não realizar o saque, não perde o valor, que fica acumulado para a próxima liberação anunciada pelo Governo Federal.

Quem recebe o abono salarial em março

Trabalhadores da iniciativa privada (PIS):

Mês de nascimento Data do pagamento Julho 15 de março Agosto 17 de março Setembro 22 de março Outubro 24 de março Novembro 29 de março Dezembro 31 de março

Servidores públicos (Pasep):

Final da inscrição Data do pagamento 6 15 de março 7 17 de março 8 22 de março 9 24 de março

O que é o abono do PIS PASEP e quem tem direito?

Servidores públicos, federais, estaduais e municipais são inscritos no PASEP. Bem como, empregados de empresas públicas e sociedades mistas.

O abono do PIS PASEP é um benefício concedido para os trabalhadores cadastrados há 5 anos ou mais. Para que o trabalhador possa usufruir desse benefício a empresa deve ter declarado corretamente esse trabalhador na RAIS, a Relação Anual de Informações Sociais.

Os trabalhadores que têm direito ao seguro-desemprego, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e abono salarial precisam saber o número do PIS para receber o benefício. Sendo assim, hoje é possível consultar a identificação do documento por meio de uma consulta simples no site Meu INSS utilizando o CPF.

Para verificar o número PIS por meio do CPF basta acessar o site Meu INSS, clicar em “Entrar com gov.br”. O usuário precisa digitar o CPF e selecionar a opção “continuar” ou criar um cadastro. Após acessar a conta, o trabalhador deve clicar em “Meu cadastro” na página inicial, onde será possível conferir os dados como nome, CPF e NIT/PIS.