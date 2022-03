PIS: Últimos pagamentos de até R$1.212 acontecerão na próxima semana

O saque do abono salarial do PIS, referente ao ano-base de 2020, está na reta final. Na última quinta-feira (24) foi liberado um novo lote e agora restam apenas dois pagamentos para conclusão oficial do calendário do benefício.

Até a próxima quinta-feira, 31 de março, o Governo irá liberar somente mais dois novos pagamentos, sendo que ambos relacionados ao PIS. As liberações acontecerão no dia 29 para os nascidos em novembro e no dia 31 para os que nasceram em dezembro.

Os pagamentos referente ao PASEP já foram concluídos ontem com a liberação dos valores para servidores públicos com final de inscrição 9.

O PIS é o benefício destinado aos trabalhadores da iniciativa privada, que é pago pela Caixa Econômica Federal, enquanto o Pasep é benefício destinado aos servidores públicos, tendo pagamento realizado pelo Banco do Brasil.

Neste ano de 2022, o abono salarial está sendo pago aos trabalhadores que exerceram atividade trabalhista formal por pelo menos 30 dias ao longo de 2020. Os valores podem variar de R$ 101 a R$ 1.212.

Desta vez, recebem o valor de R$ 1.212 os trabalhadores que exerceram atividade ao longo de todo ano de 2020, já para os trabalhadores que exerceram atividade por menos de um ano, receberá o valor proporcional, ou seja, para cada mês trabalhado o cidadão tem direito a R$ 110.

Quem vai receber o abono salarial PIS/Pasep em 2022?

Para ter direito ao abono salarial do PIS/Pasep ano-base 2020 é necessário que o trabalhador se encaixe nos seguintes requisitos:

Ter exercido por pelo menos 30 dias de trabalho em 2020;

Ter trabalhado com carteira assinada em 2020;

Ter recebido, em média, até dois salários mínimos mensais em 2020;

Estar inscrito no PIS-Pasep há no mínimo 5 anos;

Estar com os dados atualizados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).

Não tem direito ao abono:

Empregados domésticos;

Trabalhadores rurais empregados por pessoa física;

Trabalhadores urbanos empregados por pessoa física;

Trabalhadores empregados por pessoa física equiparada a jurídica;

Como encontrar seu número PIS

Para fazer a consulta do valor a ser recebido, você deverá ter em mãos seu número PIS. Se você não sabe qual é o seu número, é possível consultar no portal Meu INSS. O primeiro passo, ao entrar no site, é logar com sua conta gov.br.

Ao logar, você só precisará abrir a página de “Meu Cadastro.” Ela contém todas as suas informações associadas ao sistema gov.br, o que inclui seu número PIS. É um processo muito fácil e que permite que você possa consultar com seu banco.

O começo do pagamento do abono começa em fevereiro e se estende até o fim de março, com os trabalhadores recebendo em ordem, a partir de suas datas de nascimento, até que a lista conclua com os nascidos em dezembro.

Deve-se ter clareza de que o começo do processo de pagamento não significa que esse pagamento será feito de forma imediata. O governo federal tem até o dia 29 de dezembro para concluir todos os pagamentos equivalentes a 2020.

Para mais informações, é possível ligar para o número 158, e ter acesso ao Alô Trabalhador, que responde dúvidas sobre o abono salarial e outras questões pertinentes aos trabalhadores brasileiros.

Como saber se tenho direito ao abono salarial?

Para o PIS (trabalhador de empresa privada):

No Aplicativo Caixa Trabalhador;

No site da caixa;

Pelo telefone de atendimento da Caixa: 0800 726 0207.

Para o Pasep (servidor público):

Pelos telefones da central de atendimento do Banco do Brasil: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas);

0800 729 0001 (demais cidades);

0800 729 0088 (deficientes auditivos).