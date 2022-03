Pituba registra maior acumulado de chuvas nas últimas 24h em Salvador

Foto: Reprodução/TV Bahia Na última 24 horas, o bairro da Pituba, na região do Parque da Cidade, registrou o maior acumulado de chuvas com 63,2mm. Brotas (56,2mm), Centro (53,6mm), Brotas – Codesal (53,2mm), Federação (49,4mm) foram as outras localidades mais atingidas.

Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), até as 17h30 desta quarta-feira (23) foram recebidos 39 solicitações. Entre as principais ocorrências estão cinco ameaças de desabamento, uma ameaça de desabamento de muro, 16 ameaças de deslizamento e quatro deslizamentos de terra.

As chuva que atingiram a capital baiana na madrugada desta quarta são decorrentes de dois sistemas meteorológicos: Alta Subtropical do Atlântico Sul (ASAS, sistema de alta pressão sobre o sul do Atlântico); e a formação de um cavado sobre a costa leste do Nordeste (sistema de baixa pressão em níveis médios e altos da atmosfera).

A tendência é de que as chuvas continuem até amanhã, quinta-feira (24), reduzindo gradativamente a intensidade. A previsão é de céu nublado com chuvas fracas a moderadas, a qualquer hora do dia nesta quinta. Há risco para deslizamento de terra.

As informações são do Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador (Cemadec).