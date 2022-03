Pix do amor: veja como empresário caiu no golpe

O que era para ser um relacionamento acabou virando caso de polícia, já que tudo não se passava de um golpe. Ao todo o empresário português perdeu 17,4 mil.

Por isso, veja como os criminosos atuaram e como se proteger. Os golpistas tem sido cada vez mais convincentes, de acordo com a vítima.

O golpe

De acordo com informações do Brasil Urgente, um empresário português vivia a poucos meses no Brasil. Ele então decidiu entrar num aplicativo de relacionamento.

No aplicativo, ele encontrou uma moça, que disse ser jornalista do exército norte americano. Conversando cerca de um mês, eles trocaram fotos de família e pareciam se conhecer cada vez mais.

A suposta mulher, porém, nunca aparecia em vídeo. Por outro lado a troca de conversas era frequente e chegavam até a fazer ligações. Ela digitava em português, mas no telefone dizia apenas conseguir falar inglês.

Quando questionada sobre a possibilidade de fazer chamada de vídeo, a alegação era sempre que não seria possível, já que a internet onde estava não era muito boa.

Depois de muita conversa a mulher alegou que viria para o Brasil e pediria uma licença de seis meses, até aí parecia apenas uma companhia agradável. Depois disso, começaram o pedido de dinheiro: uma taxa de R$ 2,4 mil para bagagem e outros R$ 15 mil para receber um suposto cofre com US$ 74 mil. A ideia é que o valor enviado no cofre era ilegal e, por isso, o pagamento.

Depositado os dois valores a mulher simplesmente sumiu e o empresário descobriu que tudo na verdade foi um golpe. Na entrevista, ele explicou que recebeu documentos e ,manteve conversas que os enganaram e que o crime estaria mais evoluído, mas chegou a admitir que, mesmo assim, se sentia “um idiota completo”.

Para parecer convincente, a mulher chegou inclusive a pedir que o empresário alugasse um apartamento para os dois.

Como não cair?

A dica principal para evitar este tipo de golpe é sempre desconfiar, mesmo que o dinheiro supostamente seria devolvido em breve ou para uma causa urgente, como viagem ou doença.

Casos e mais casos tem demostrado que é comum a vítima manter contato por um período e só depois pedir a quantia. Ou seja, não é só porque você parece ter alguma conexão com a pessoa que a história é real e verdadeira.

Evite fazer empréstimos ou até enviar dinheiro sem ter visto a pessoa. Na realidade, os criminosos podem até mostrar o rosto, tal qual foi relatado no suposto golpista do Tinder, e uma séria da Netflix.

Fique atento e não transfira quantias de alto valor!