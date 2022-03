O Pix é uma ferramenta do Banco Central do Brasil (BCB) que disponibiliza transferências instantâneas. Sendo assim, o Pix é uma inovação tecnológica no sistema de pagamentos.

Pix: inovação tecnológica no sistema de pagamentos

Conforme informações oficiais do Banco Central do Brasil (BCB), o Pix é um sistema de pagamento instantâneo que viabiliza transferências a qualquer momento do dia e em qualquer dia, independentemente de ser útil ou não. Por isso, o Pix é uma inovação que otimiza os processos das empresas e facilita a vida de pessoas físicas.

O Pix é uma ferramenta que foi muito bem aceita pelo público, dada a sua facilidade de forma abrangente. Sendo assim, o Pix também representa uma desburocratização de processos.

Ferramenta abrangente

Visto que é possível que sejam realizadas transferências entre pessoas físicas e jurídicas; bem como, o Pix pode ser utilizado para pagamento de impostos, sendo uma ferramenta ampla que é utilizada pelo mercado em toda a sua abrangência.

QR Code

É possível que você leia o código Pix através do seu seu celular e pague faturas, bem como é possível que através do QR Code você pague pelo seu almoço em um restaurante lotado de forma rápida; o que certamente facilita o fluxo para o empresário.

Visto que o Pix otimiza processos e facilita a cobrança de forma organizada. Além disso, uma das grandes vantagens do Pix para o comércio é o recebimento do valor no momento de sua transação. Por isso, embora as empresas ainda utilizem a maquininha por suas diversas vertentes, o Pix otimiza os fluxos e já é uma das formas de pagamento preferidas do público para diversos segmentos comerciais.

Fluxo de caixa otimizado

Além disso, o Pix possui outra vantagem quando comparado às empresas intermediadoras de pagamentos; já que, de forma sucinta, a maior parte delas “segura” o valor por um determinado período de tempo e desconta uma porcentagem para que o valor seja repassado ao empresário.

No entanto, o Pix permite que o empresário receba na hora da efetivação da compra; o que facilita muito esse processo e ampara o seu fluxo de caixa. Sendo assim, a única inconveniência do Pix nos meios de pagamento foi sanada.

Pix parcelado

Era exatamente a ausência do parcelamento. Porém, o Pix parcelado já é possível, e, certamente, é uma inovação no mercado; o que diminui as taxas dos cartões de crédito, aumentando a concorrência e facilitando o acesso de produtos bancários para o público final.

Por isso, o Pix não somente facilita a rotina de empresas e pessoas físicas, bem como também é uma ferramenta muito importante para a economia nacional no atual momento instável para a economia global.