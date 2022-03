PIX tem até R$ 2 mil em dinheiro liberado para saques.

A partir deste mês de março, o cidadão já poderá efetivar depósitos via PIX de dinheiro em espécie para qualquer banco sem precisar de agência bancária. A rede de caixas eletrônicos Saque e Pague ganhou essa mobilidade com valores de até R$2 mil reais.

A rede de caixas eletrônicos disponibilizou o depósito rápido, novo serviço permite que o depósito em espécie seja feito sem precisar de envelope ou dirigir-se até uma agência bancária. A quantia depositada é transferida diretamente para a chave PIX do destinatário.

A Saque e Pague compreendeu que a tecnologia deve ser de fácil entendimento possibilitando a inclusão para os usuários, levando a empresa a lançar o novo produto para os clientes. Além disso, clientes de fintechs não necessitam procurar uma lotérica para realizar depósitos.

PIX: liberados até R$ 2 mil em dinheiro: Vantagens do Saque e Pague

A transação é realizada simultaneamente, 24 horas por dia, sendo uma das vantagens do serviço. Visto que em agências bancárias os depósitos realizados com dinheiro em espécie são compensados ao final do expediente do banco ou no próximo dia útil.

Por ser um serviço oferecido via PIX o depósito pode ser realizado em qualquer instituição financeira que ofereça a funcionalidade via PIX. Porém, é importante destacar que o limite de depósito é de até R$ 2 mil.

Segundo a Fundação Dom Cabral, 53,4% das pessoas entrevistadas em seu levantamento afirmam que preferem o uso de cédulas e moedas para transação de pagamentos. Além disso, é possível afirmar um crescimento na preferência pelo uso do PIX em transferências bancárias, segundo o estudo.

Saque e Pague é uma empresa de tecnologia com uma rede de autoatendimento onde três perfis de público diferentes são atendidos. Sendo elas varejistas, pessoas físicas e instituições financeiras com diversos pontos de autoatendimentos espalhados pelo país.

Dentre as vantagens para a instituição financeira está incluído o crescimento do número de pontos de autoatendimentos com consequente redução de custos. Já para os varejistas, um dos benefícios ao aderir à rede é a redução de gastos e de riscos na hora de transportar valores em espécie.

Por sua vez, a pessoa física passa a ter mais opções de caixas eletrônicos para realizar serviços bancários que são oferecidos pela instituição financeira de seu uso. Além disso, a empresa não cobra taxa para realização dos serviços. Porém, é importante entrar em contato com seu banco para saber mais sobre suas taxas.

Para realização de um saque via PIX, é necessário gerar um QR code em um dos caixas eletrônicos da empresa. Depois de gerado, o usuário deve digitar no terminal o valor desejado e em seguida fazer o pagamento através do aplicativo de sua instituição financeira.

Esse serviço pode ser feito entre todos os bancos que oferecem a função PIX. Caso haja problema na hora da transação e ela não for concluída, o Saque e Pague fará a restituição da operação em até 20 minutos. Caso não ocorra dentro desse tempo, o usuário deve entrar em contato com a empresa para a resolução do problema.

O serviço de PIX saque foi disponibilizado pelo banco central desde o dia 29 de novembro de 2021. A nova modalidade trouxe diversos benefícios para a sociedade, tornando o acesso ao dinheiro físico mais fácil.