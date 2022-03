Pixote e Escandurras animam show na Villa Armazém; saiba mais

Foto: Divulgação

O grupo Pixote e o cantor Escandurras se apresentam, no dia 27 de março (domingo), a partir das 12h, na Villa Armazém. Os ingressos já estão disponíveis no Bora Tickets e no Pida. Para o show, a banda Pixote apresenta sucessos como “Nem de graça”, “Meu Amor” e entre outros hits. Já Escandurras traz um repertório atualizado, que mescla sucessos do samba gravados em ritmos atuais como piseiro, sertanejo pop e axé, além de várias canções autorais.

Show de Pixote e Escandurras

Dia : 27/03 (domingo)

: 27/03 (domingo) Horário : A partir das 17h

: A partir das 17h Local : Villa Armazém, Avenida Luiz Tarquínio Pontes, 2893 – Lauro de Freitas – BA

: Villa Armazém, Avenida Luiz Tarquínio Pontes, 2893 – Lauro de Freitas – BA Valor : R$70,00 Pista / R$90,00 área vip / R$150,00 camarote

: R$70,00 Pista / R$90,00 área vip / R$150,00 camarote Vendas : Bora Tickets e no Pida

