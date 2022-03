PM de Minas Gerais é preso com armas e granadas no sul da Bahia

Foto: Divulgação/PM

Um policial militar de Minas Gerais foi preso por PMs da Bahia, na cidade de Porto Seguro, no extremo-sul baiano. De acordo com à corporação, o policial transportava armamentos roubados de duas unidades policiais mineiras. Foram encontrados fuzis, metralhadoras, carabinas, espingardas e pistolas, além de munições de diversos calibres, granadas explosivas e coletes balísticos.

Ainda de acordo com a Polícia Militar da Bahia, o material estava no carro que era conduzido pela policial. Toda ação ocorreu na Avenida 22 de Abril, em Porto Seguro. Segundo o G1, o militar foi preso por agentes do 8º Batalhão de Policia de Porto Seguro.