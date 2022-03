PM destrói 200 pés de maconha em Sobradinho

Os policiais passavam pela rua 16, na Vila São Joaquim, para averiguar informações sobre o comércio de entorpecentes, numa casa abandonada. Quando os militares se aproximaram do local havia três homens. Eles informaram à guarnição que foram comprar drogas na residência desabitada e durante as buscas foi encontrado um plantio de drogas no quintal, onde também havia uma mulher, de acordo com o tenente-coronel Manuel Perdiz.