PM é chamada para conter os animos durante sessão da Câmara de Vereadores de Feliz Deserto

O ocorrido aconteceu durante sessão ordinária da Câmara Municipal de Feliz Deserto, realizada na manhã desta sexta-feira (04). De acordo com as informações o fato teria acontecido após um desentendimento entre o presidente da Casa Legislativa, Jailton Florentino, popular Jau do Zezinho (PP) e o vereador Douglas Simões (DEM).

A discordância entre os edis, levou a um debate mais acalorado o que teria provocado a solicitação da PM no local, algo que foi feito pelo próprio presidente, o vereador Jau do Zezinho, temendo que com os ânimos acirrados levassem a algo desnecessário, depois de ter solicitado ao vereador Douglas para deixar a Casa de Leis.

Ainda de acordo com as informações o debate hostil entre os parlamentares ocorreu depois que Simões tentou protocolar um requerimento pedindo a prestação de contas da verba do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

O presidente da Câmara de Vereadores, informou que a solicitação foi feita de forma não prevista no regulamento da Casa e o pedido acabou não sendo atendido, motivo pelo qual o vereador Douglas teria se exaltado e dessa forma provocado o pedido para que ele deixasse o prédio.

Após as orientações policiais e o pedido para que os vereadores de Feliz Deserto mantivessem a calma, Douglas Simões deixou o local. O presidente Jau de Zezinho também deixou a Câmara poucos minutos depois.