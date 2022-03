Pocah passa por susto e vai ao hospital às pressas: ‘Acúmulo de peidos presos’

Pocah passou por maus bocados nesta segunda-feira (14). É que a cantora teve de ser internada às pressas após sentir fortes dores abdominais. No Instagram, a ex-BBB relatou a situação e esclareceu que já está tudo bem.

“Acordei 5h30 com fortes dores na barriga e vim parar no hospital. Já adiantando que estou medicada e estou bem”.

A ‘Bela adormecida’ do ‘BBB 21’ ainda fez piada com toda a situação. “Maldita corrente que eu não interagi ontem no TikTok, que dizia para eu não ignorar e eu ignorei. Mas é isso, galera. Tô bem! Só um acúmulo de peidos presos”.