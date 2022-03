Polêmica: Dualipa é processada por suposto plágio na música ‘Levitating’

A banda Atikal Sound System abriu um processo contra Dua Lipa nesta terça-feira (1) por plágio. De acordo com o grupo musical, a canção “Levitating” se assemelha com “Live Your Life”, reggae lançado pelo grupo em 2017. As informações são do TMZ.

Os músicos da Artikal Sound System afirmam que Dua Lipa teve acesso à versão inicial do single. Eles ponderam que é pouco provável que Levitating tenha sido criada de forma “independente” à Live Your Life.

A Warner Records, gravadora de Dua Lipa, e todos que ajudaram na criação da faixa também são réus do processo.

Leia mais sobre Música no iBahia.com e siga o portal no Google notícias