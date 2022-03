Polícia Civil realiza ‘Operação Borderline’ e cumpre mandados em Salvador e RMS

Foto: Haeckel Dias/ Ascom PC

A Polícia Civil realiza, na manhã desta quarta-feira (02), uma operação contra integrantes de grupos criminosos envolvidos com homicídios e o tráfico de drogas em Salvador e na Região Metropolitana. De acordo com à corporação, a ação – chamada de ‘Operação Borderline’ – está sendo organizada Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e o objetivo é contribuir para o aumento das resoluções de homicídios e a redução dos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI).

Até a última atualização desta reportagem, quatro envolvidos com o tráfico de drogas e homicídios na região do bairro da Valéria e São Caetano foram presos. Outros dois homens foram localizados pelas equipes. Mas, eles reagiram à prisão efetuando disparos contra os policiais e foram alvejados.

Além disso, um homem acusado de homicídios e tráfico de drogas, com mandado de prisão em aberto, recebeu policiais civis e militares a tiros e fez a companheira refém. Uma equipe da Coordenação de Operações Especiais (COE) realizou a negociação com o traficante, que estava em um imóvel na Rua São Raimundo, na localidade Boca da Mata de Valéria. Um fuzil utilizado pelo acusado e diversas munições foram apreendidos.

Os policiais civis já atuaram em Valéria, Simões Filho e São Caetano. “A operação já é um sucesso. Ela é fruto de um trabalho integrado de inteligência e já cumpriu quatro mandados de prisão de envolvidos com práticas criminosas, seguimos nas ruas em busca de mais criminosos”, disse a diretora do DHPP, delegada Andréa Ribeiro.

Ao todo, são mais de 200 policiais envolvidos. Entre eles: equipes da Superintendência de Inteligência da Secretaria da Segurança Pública (SSP), da Assessoria Executiva de Operações de Polícia Judiciária (AEXPJ), dos Departamentos de Inteligência Policial (DIP), de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), de Polícia Metropolitana (Depom), de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP), da Coordenação de Policiamento Interestadual (Polinter), da Coordenação de Operações Especiais (COE), da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (SEAP).

A Polícia Militar também atua com as guarnições do Comando de Operações Policiais Militares (COPPM), do Patrulhamento Tático Motorizado (Patamo), do Canil do Batalhão de Choque, da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe/Polo), das Rondesps BTS e RMS, do Batalhão Rodoviário, Batalhão Especializado de Policiamento de Eventos (Bepe) e da 31ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM).



