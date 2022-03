Polícia investiga abuso sexual sofrido por adolescente de 13 anos em supermercado

Foto: Reprodução / Cid Vaz – Tv Bahia



A Polícia Civil da Bahia investiga um suposto abuso sexual sofrido por um adolescente de 13 anos dentro de um supermercado na Avenida Santos Dumont, localizado em Lauro de Freitas – Região Metropolitana de Salvador. De acordo com o site G1 Bahia, o suspeito do crime é um capitão da Polícia Militar.

O crime foi registrado no dia 12 de março, mas as informações só foram confirmadas nesta sexta-feira (25). As primeiras informações são de que o adolescente estava no mercado com a mãe, quando o militar entrou no estabelecimento, sem farda. Na sequência, o suspeito teria abordado o jovem e começado a se masturbar em cima dele.

Um cliente do mercado percebeu a situação e começou a gritar por ajuda. O PM então teria saído correndo e entrado no carro. Assustados, o adolescente e a mãe só registraram boletim de ocorrência no dia 13 de março.

A Delegacia de Portão, em Lauro de Freitas, informou que o militar já foi identificado e prestou depoimento. Ele não foi preso, mas a Corregedoria da Polícia Militar já foi acionada. A Polícia Civil informou ainda que as imagens das câmeras de segurança já estão sendo analisadas.

