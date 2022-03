Polícia Militar frustra assalto a motorista por aplicativo no Pontal da Barra

No final da tarde desse sábado (05), uma guarnição do Batalhão de Polícia Escolar (BPEsc) realizava patrulhamento pelo bairro do Pontal da Barra quando se deparou com uma situação de assalto em andamento. Segundo informou os policiais, eles seguiam pela rua Alípio Barbosa da Silva, quando se depararam com um veículo Siena de cor branca…

No final da tarde desse sábado (05), uma guarnição do Batalhão de Polícia Escolar (BPEsc) realizava patrulhamento pelo bairro do Pontal da Barra quando se deparou com uma situação de assalto em andamento.

Segundo informou os policiais, eles seguiam pela rua Alípio Barbosa da Silva, quando se depararam com um veículo Siena de cor branca parado no sentido contrário da via, com a porta do motorista aberta e um homem acenando, pedindo socorro.

Ao notar a situação, os policiais deram ordem para que todos saíssem do carro, o que foi atendido por dois dos suspeitos. O terceiro suspeito estava tentando aplicar uma “gravata” na vítima, mas se rendeu em seguida.

Os três indivíduos deitaram no chão e foram revistados. Com eles foi encontrado um simulacro de arma de fogo, uma faca quebrada, uma corda e uma bolsa feminina com objetos pessoais dentro.

Todos os envolvidos, de 18, 20 e 22 anos foram conduzidos à Central de Flagrantes, para adoção dos procedimentos necessários.

Já o motorista por aplicativo, de 38 anos, precisou ser atendido em Unidade de Pronto Atendimento (UPA), pois apresentava um ferimento no supercílio.