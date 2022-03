Polícia prorroga inquérito sobre ataque ao ônibus do Bahia por 30 dias

As investigação sobre o ataque ao ônibus do Bahia, que aconteceu no dia 24 de fevereiro, ainda não foram encerradas. O prazo para finalização do inquérito encerrou no último sábado (26), mas a Polícia Civil decidiu prorrogar por mais 30 dias. Ainda há a possibilidade uma nova prorrogação, após o fim deste prazo.

Em paralelo, representantes do Ministério Público do Estado fazem uma reunião com membros da torcida organizada Bamor para tentar um acordo extrajudicial. No dia 10 de março, a PM havia solicitado ao Ministério Público a suspensão da torcida por seis meses.

Relembre o caso

O ônibus do Bahia foi atingido por artefatos explosivos quando chegava à Arena Fonte Nova, antes da partida contra o Sampaio Corrêa, válida pela Copa do Nordeste.

O veículo levava jogadores e comissão técnica para a Arena Fonte Nova, localizada no Dique do Tororó, em Salvador. O goleiro Danilo Fernandes sofreu cortes no rosto por conta dos estilhaços e ainda está no hospital em acompanhamento. O lateral-esquerdo, Mateus Bahia, também foi atingido e sofreu escoriações nos braços.