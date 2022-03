Policiais Civis da Bahia decretam greve geral por 72 horas

De acordo com o Sindicato dos Policiais Civis da Bahia (Sindpoc), os agentes tentavam há mais de um ano uma negociação com a gestão sobre salário de nível superior conforme previsto na Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado da Bahia, nº 11.370/2009, em seu artigo 46, parágrafo 1º, sem sucesso.

“A todo instante nós do sindicato estávamos avisando que o clima era tenso dentro das delegacias, entre os PCs era para deliberar a greve imediata. No entanto, acreditamos nos conseguiríamos negociar com Rui Costa, o ato do governo descumprir a decisão judicial de conversar conosco nos revoltou profundamente”, explica o presidente do sindicato, Eustácio Lopes.