Policiais civis suspendem atividades nas delegacias da Bahia

Os policiais civis paralisaram, nesta terça-feira (22), as atividades nas delegacias do estado da Bahia. Eles reivindicam a remoção dos presos com prisão decretada das unidades policiais, a manutenção das viaturas e também a equiparação salarial dos agentes do nível médio e superior.

Aqui em Salvador, a Delegacia de Furtos e Roubos está fechada. Os agentes não estão realizando nenhum tipo de atividade. Em entrevista à TV Bahia, o presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Estado da Bahia (Sindpoc), Estácio Lopes, a paralisação só vai encerrar quando o Governo se pronunciar sobre a transferência dos presos.

Até a última atualização desta reportagem, a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA) e a Polícia Civil (PC) não se pronunciaram sobre o assunto.

