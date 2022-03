Policiais são presos suspeitos de torturar e matar homem em delegacia no sul da Bahia

Dois policiais militares, lotados na 7ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) de Eunápolis foram presos nesta quarta-feira (9). Eles são suspeitos de torturar e matar um homem dentro de uma delegacia na cidade de Itapebi, no sul da Bahia.

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) informou que a 1ª Vara da Auditoria Militar decretou a prisão dos denunciados pelo órgão, em uma ação conjunta do Grupo de Atuação Especial Operacional de Segurança Pública (Geosp) e a 6ª Promotoria de Justiça de Eunápolis.

De acordo com a denúncia, no dia 16 de janeiro deste ano, por volta das 17h, os suspeitos torturaram e mataram Epaminondas Batista Mota, de 52 anos, para que ele confessasse que havia furtado um celular.

Ainda segundo a denúncia, a vítima estava no “Bar do Zai”, na Travessa Belmonte, na região central de Itapebi, quando os policiais chegaram e fecharam a porta do estabelecimento.