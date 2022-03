Policial investigado por crime de tortura é preso em Juazeiro

Um policial da Polícia Civil foi preso na manhã desta segunda-feira (21), em Juazeiro, durante a “Operação Istambul”, realizada pelo Ministério Público estadual, por meio do Grupo de Atuação Especial Operacional de Segurança Pública (Geosp) e do Grupo de Apoio Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco). O investigador é suspeito de ter cometido crime de tortura contra um idoso, na cidade de Remanso. Ele foi preso e afastados das suas funções, de forma preventiva.

O caso de tortura contra o idoso de 74 anos chegou ao MP pelo Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos (CAODH). Detido com substâncias entorpecentes, no dia 22 de janeiro, o idoso precisou ser internado por conta das lesões sofridas numa unidade básica de saúde de Remanso.

Segundo o MP, diante da gravidade dos fatos, o órgão colheu depoimentos de todos os profissionais que tiveram contato com o idoso, tanto da área de segurança pública, quanto de saúde, além de seus familiares. As investigações indicam que o idoso foi vítima do crime tortura cometido pelo policial civil.