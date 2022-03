Popó tatua homenagem para Whindersson Nunes: ‘Na pele e no coração’

Whindersson e Popó lutaram no final de janeiro, no Fight Music Show em Balneário Camboriú (SC). O embate terminou com um empate simbólico, apesar da superioridade do lutador.

A premiação do evento, de acordo com Whinderson, era de R$ 12 milhões, que foi divida entre os dois. Questionado se a tatuagem teria a ver com o valor, Popó negou. “Aos que não conhecem o mundo do boxe, eu alcancei o topo do esporte quatro vezes. Defendi cinturões mais de 10 vezes e me tornei supercampeão. Ganhei milhões em várias lutas. A tatuagem que fiz não tem nada haver com dinheiro. Absolutamente nada! Gratidão não se compra, nem se explica! Só sente!”, escreveu no Twitter.