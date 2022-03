por que valor do Benefício Extraordinário não aparece no app?

O Governo Federal começou nesta semana o processo de divulgação de valores do Auxílio Brasil de março para os seus usuários. Isso quer dizer, portanto, que o cidadão já pode confirmar o patamar de recebimento do seu benefício neste mês. Acontece, no entanto, que algumas pessoas estão sendo surpreendidas com esses saldos.

De acordo com o Ministério da Cidadania, alguns usuários estão percebendo que os valores dispostos no app não mostram o saldo do Benefício Extraordinário para este mês de março. Por isso, alguns cidadãos recebem saldos menores no app. Porém, a pasta afirma que não há nada com o que se preocupar neste momento.

Segundo o Ministério da Cidadania, trata-se apenas de um atraso no sistema. Durante os pagamentos do mês de março, nenhum cidadão receberá menos do que os R$ 400. Trata-se de uma exigência de lei que vale até o final deste ano, pelo menos. O governo, portanto, não pode pagar menos do que esse valor.

O saldo total do Auxílio Brasil é composto por duas fontes. A primeira delas é o patamar natural do programa. A segunda parte é justamente o Benefício Extraordinário. Segundo o Governo Federal, esse saldo é uma espécie de complemento que chega na conta das pessoas que recebem menos de R$ 400 no projeto.

A função do Benefício Extraordinário é justamente fazer com que todos os usuários do Auxílio Brasil ganhem pelo menos R$ 400. Se um cidadão recebe R$ 50 de maneira original, por exemplo, então ele tem direito a um complemento extraordinário de R$ 350. Quem já recebe mais do que o patamar mínimo exigido, não pega esse adicional.

Calendário de março

De acordo com o Ministério da Cidadania, os pagamentos do mês de março do Auxílio Brasil começam ainda nesta semana. Na sexta-feira (18), os usuários que possuem o Número de Inscrição Social (NIS) terminando em 1 terão a possibilidade de retirar a quantia.

No último mês de fevereiro, o Governo Federal fez os pagamentos do seu Auxílio Brasil para pouco mais de 18 milhões de pessoas. Eles registraram um aumento de 3,5 milhões de usuários desde o início deste ano.

O Planalto ainda não divulgou oficialmente quantos usuários poderão receber o dinheiro do programa neste mês de março. Em entrevista recente, o Ministro da Cidadania, João Roma, disse que o objetivo central é manter a fila de espera para o benefício zerada.

Quem pode entrar no Auxílio Brasil

De acordo com o poder executivo, para entrar no Auxílio Brasil, o cidadão precisa ter um perfil ativo no Cadúnico. Esse é, portanto, o primeiro passo para que o cidadão passe a ter uma chance de entrar no benefício.

Além de estar nesta lista do Governo Federal, o cidadão precisa atentar para a questão da renda per capita. Quem está em situação de extrema-pobreza tem direito de receber o benefício. E isso independe de qualquer outra informação.

Os cidadãos que se encaixam em situação de pobreza também podem receber o saldo. Mas para este grupo, é preciso comprovar no Cadúnico que ele mora com uma gestante ou pelo menos um menor de 21 anos de idade.